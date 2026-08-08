Le anticipazioni delle nuove puntate di Be my sunshine che andranno in onda dal 9 al 15 agosto annunciano che il rapimento di Haziran farà vivere momenti molto concitati a tutti gli abitanti dell'isola, fino a quando non si concluderà in tragedia. Al rientro, la giovane riuscirà a fare giustizia anche nei confronti di Kutay. Nel frattempo, Batu lacerà l'isola, mentre Fatih otterrà la mano di Selma. Infine, Poyraz organizzerà una romantica proposta di matrimomio per convincere Haziran a sposarlo.

Poyraz affronta Sinan

Il rapimento di Haziran per mano di Sinan metterà in subbuglio l'intera isola.

Poyraz deciderà di cercare la sua amata, spegnendo il cellulare e rendendosi irreperibile. Nel frattempo, Alper e Melisa distribuiranno foto della giovane nella speranza che qualcuno l'abbia vista o sappia qualcosa.

Zeynep sarà in pena per la figlia tanto che finirà per avere un malore e sarà condotta in ospedale dove verrà ricoverta. Alla fine, la donna deciderà di pagare il riscatto a Sinan, ma l'intervento di Batu cambierà ogni cosa. A quel punto, la polizia, Latif e Fatih saranno costretti a mettersi alla ricerca di Batu e Idil. Nel frattempo, Sinan porterà Haziran al molo in attesa di salire su una barca mandata da Kutay. Poyraz li intercetterà e avrà uno scontro con Sinan a cui racconterà la verità, mettendolo di fronte ad una scelta.

L'uomo deciderà di suicidarsi.

Batu lascia l'isola

Concluso questo spiacevole episodio, tutti gli abitanti dell'isola decideranno di organizzare una festa per festeggiare il ritorno dei loro amici.

Più tardi, Poyraz e Haziran riusciranno ad incastrare Kutay che verrà arrestato come il mandante dell'incendio al boutique hotel e del rapimento della giovane. Il giorno della festa, Poyraz si dichiarerà nuovamente ad Haziran che deciderà di rimanere sull'isola, mentre Batu saluterà Idil e tornerà ad Istanbul per farsi curare.

Arriveranno i genitori di Alper e Melisa che finiranno per rovinare la loro relazione già messa alla prova dai dubbi di lei. Idil soffrirà moltissimo per l'assenza di Batu, fino a quando non deciderà di partire per raggiungerlo.

A quel punto, i suoi genitori non potranno fare altro che accettare la sua decisione. Nel frattempo, Fatih chiederà a Nehir la mano di Selma, ottenendola.

Haziran accetta di sposare Poyraz

Poiraz preparerà una particolare proposta di matrimonio ad Haziran chiedendo a Selma, Fatih, Alper, Melisa, Biricik e Beyazit di recitare le fasi della loro storia d'amore. Alla fine, della pièce, la ragazza accetterà di sposare il fidanzato. Infine, verrà ritrovata a sorpresa una bimba di pochi mesi nel boutique hotel.