Nuovi intriganti appuntamenti de La Promessa sono in arrivo su Canale 5. Nelle puntate attualmente in onda, Jana sta continuando a indagare per scoprire la verità sulla morte della madre Dolores. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Jana verrà a conoscenza dell'esistenza di una donna che sarebbe informata su alcune verità inedite sulla morte di Dolores. Jana deciderà di mettersi sulle tracce di Ramona e il destino sembrerà venirle all'incontro. Le trame si concentreranno anche su Salvador, il cameriere partito per il fronte. Purtroppo per il giovane le cose al fronte non andranno affatto bene, tanto che rimarrà ferito e rischierà di perdere la vista.

Spoiler La Promessa, prossimi appuntamenti: Salvador disperato dopo essere rimasto ferito

Salvador, dopo aver mentito e presentato un certificato medico falso per non recarsi al fronte, verrà arrestato e costretto a partire. Sarà proprio sul fronte che il giovane cameriere rimarrà ferito e inizierà a temere di perdere per sempre la vista a un occhio. Salvador farà ritorno a La Promessa, dove si dispererà per la sua condizione di salute. Un oftalmologo, amico di Abel, sembrerà però mettere davanti al cameriere una nuova prospettiva. L'uomo presenterà a Salvador la possibilità di poter salvare la sua vista.

Jana, invece, continuerà a indagare con lo scopo di scoprire la verità sulla morte della madre e del perché suo fratello le sia stato strappato via dalle braccia.

Nel corso delle indagini Jana riuscirà a scoprire che c'è una donna di nome Ramona che potrebbe essere a conoscenza di alcune informazioni molto importanti sulla morte della madre Dolores. Una volta appresa la notizia, Jana si darà da fare per riuscire a trovare Ramona.

Trame La Promessa: Jana sorpresa dalle rivelazioni di Ramona

Per Jana riuscire a rintracciare Ramona non sarà per nulla semplice. Per una volta, però, il fato sembrerà andarle incontro e facilitarle le cose. Ramona farà ritorno in città di sua spontanea volontà. La donna attirerà l'attenzione di Jana, che cercherà in tutti i modi di entrare in contatto con lei e interrogarla.

Le anticipazioni della seconda stagione de La Promessa rivelano che Jana riuscirà a parlare con Ramona e apprenderà da lei delle verità molto importanti sulla morte della madre Dolores.

Le rivelazioni di Ramona, totalmente inaspettate, lasceranno Jana parecchio scossa. La giovane donna dovrà fare i conti con nuove scoperte molto importanti, che la metteranno a dura prova.