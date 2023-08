La ragazza e l'ufficiale andrà in onda anche domenica 20 agosto in prima serata su Canale5 con il dodicesimo appuntamento (che sarà composto anch'esso da 3 episodi) dalle ore 21:25 alle 23:55.

Nella prossima puntata, Sura e Seyit dovranno affrontare un'ulteriore crisi nella propria relazione: questa volta sembrerà che i due siano davvero pronti a lasciarsi per sempre e chiudere con il passato turbolento che li ha spinti finora ad andare avanti.

Intanto, Celil apprenderà della gravidanza di Guzide e penserà che inevitabilmente non potranno avere un futuro insieme, ma lui le manderà un regalo prima di lasciare il paese.

Infine, Petro approfitterà della lontananza di Kurt per avvicinarsi a Sura, ma quest'ultima continuerà a pensare al suo amato.

Sura e Seyit si dicono addio ne la ragazza e l'ufficiale

Nella prima parte della dodicesima puntata de la ragazza e l'ufficiale, Lutfu e Kurt saranno sempre più vicini tanto che programmeranno insieme una spedizione per il recupero delle armi con la loro squadra. Tuttavia, Sura non riuscirà a comprendere l'allontanamento di Seyit e non condividerà affatto la sua decisione di lasciare il paese rischiando, ancora una volta, la vita.

Per questo motivo, i due amanti affronteranno una nuova crisi di coppia e Sura sembrerà voler mettere fine alla storia d'amore definitivamente.

Petro approfitta della mancanza di Seyit avvicinandosi a Sura

Nel secondo episodio de la ragazza e l'ufficiale in onda il 20 agosto, Celil scoprirà che Guzide è incinta e non riuscirà a nascondere la sua tristezza per questa notizia che, inevitabilmente, segnerà la loro definitiva separazione.

A ogni modo, il ragazzo sceglierà di lasciare il paese per non continuare a soffrire, ma prima di partire le comprerà un regalo molto particolare: un ciondolo.

Attualmente non sappiamo come Guzide reagirà alla ricezione dell'oggetto. Nel terzo e ultimo episodio della puntata, Petro approfitterà della situazione di Sura iniziando a farle tanti regali. In primo luogo, la ragazza sembrerà apprezzare le avance dell'uomo, ma ben presto si renderà conto che non è riuscita a dimenticare Seyit dopo la loro rottura.

Riassunto della puntata precedente de la ragazza e l'ufficiale

Nella puntata precedente de la ragazza e l'ufficiale in onda domenica 13 agosto, Seyit viene ingiustamente accusato dell'omicidio della baronessa Lola e trascorre ben 8 lunghi mesi in carcere. Dopodiché, Kurt esce e incontra Sura, ma il loro amore viene messo a dura prova ancora una volta.

Intanto, Billy continua a ricattare Petro dopo aver scoperti i suoi più oscuri segreti. Infine, Alexandra non riesce a stare lontana dal suo amato e decidono di tornare insieme.