In My home my destiny Nermin vorrà regalare un momento di intimità a Zeynep e Mehdi, sempre costretti a condividere la loro vita coniugale con l'intera famiglia. In più a casa non si vivrà un bel clima, vista la costante presenza di Benal e del piccolino in arrivo. Per questo motivo la madre adottiva di Zeynep avrà in mente un'idea. Possiede degli alberghi, tra cui uno a Sapanca, e solitamente prima dell'apertura della stagione si fa qualche giorno di vacanza per provare i servizi.

A questa prova, però, vorrà invitare anche Zeynep e Mehdi, anche se i due non vorranno prendersi una vacanza e lasciare la famiglia a casa.

Allora Nermin avrà un'altra idea: invitare tutta la famiglia. Così, con il pulmino di Nuh, partiranno Zeynep, Mehdi, Kibrit, Cemile e Yasemin. Al viaggio si aggiungerà anche Sultan, che sarà affranta per la rottura con Emine. La figlia ha deciso di andare via di casa per viversi la sua storia con Faruk, ma la donna non rivelerà la cosa a nessuno.

Zeynep preoccupata per la sua prima volta con Mehdi

La vita nell'albergo di Nermin sarà meravigliosa per tutti. Trascorreranno il tempo in piscina, andranno a ballare in discoteca, mentre Mehdi e Zeynep avranno l'opportunità di rimanere da soli. Tra loro potrebbe arrivare anche la prima volta, visto che da quando si sono sposati non è successo niente.

Zeynep, però, sarà un po' preoccupata. Mehdi proviene da una famiglia molto tradizionalista, dove le ragazze arrivano vergini al matrimonio. Invece Zeynep ha vissuto la sua giovinezza in maniera diversa e ha già avuto dei rapporti, tra cui con l'ex fidanzato Faruk. L'unica cosa che le rimarrà da fare sarà parlare con Mehdi.

Zeynep scopre il tradimento di Emine

Mehdi apprezzerà la sincerità della moglie, anche se ammetterà che gli dà un po' fastidio pensare che abbia avuto dei rapporti con Faruk. A ogni modo lui non giudica nessuno e sarà proprio questo momento di confessioni a fare da apripista alla notte più magica della loro storia d'amore.

Mehdi e Zeynep trascorreranno la loro prima notte di passione e la mattina seguente saranno felici più che mai.

Quella vacanza, però, farà fare a Zeynep una brutta scoperta. Oltre a Nermin i proprietari dell'albergo sono i genitori di Faruk e il ragazzo avrà la bella idea di portare Emine in vacanza proprio in quell'albergo.

La prima a scoprire Emine con Faruk sarà Kibrit, ma per non fare del male a Zeynep non le dirà nulla. La cosa, però, non rimarrà segreta a lungo. Sarà proprio Zeynep a beccare Faruk ed Emine in atteggiamenti complici nella hall dell'albergo. Emine proverà a dare una spiegazione all'amica, ma Zeynep non avrà intenzione di ascoltarla e fuggirà via.