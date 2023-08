Tempo di vacanze anche per le soap opera e, dopo lo stop di Un posto al sole, ecco che la medesima sorte toccherà anche a Terra Amara. Ancora pochissime giornate e la trasmissione made in Turchia si fermerà con le vicende degli abitanti di Cukurova. C'è da dire che Canale 5 non intende lasciare i propri telespettatori completamente a digiuno di questa soap, poiché ha in programma qualcosa di decisamente interessante. Nello specifico, ci saranno le repliche al posto delle puntate inedite.

Stop Terra amara: Canale 5 modifica il palinsesto

Ogni anno, per ovviare ad un'audience più bassa del consueto, attorno alla settimana di Ferragosto Rai e Mediaset sono soliti modificare il loro palinsesto.

Per quanto motivo, anche nell'estate 2023 si fermeranno le nuove puntate di Terra amara, così come quelle di Un posto al sole e di Beautiful. Discorso diverso, invece, per La promessa e My Home My Destiny, le quali non subiranno alcuna sospensione, fatta eccezione per i giorni del 14 e 15 agosto.

Esattamente come la soap Un posto al sole e quella statunitense Beautiful, anche la trasmissione turca sarà riproposta in replica. Per la precisione, fino a venerdì 10 agosto Mediaset continuerà a trasmettere le puntate inedite, in cui Hunkar si ritroverà a perdere la vita dopo essere stata sul punto di cacciare da Cukurova la sua rivale Behice. Vedendosi scoperta, la zia di Mujgan si armerà di pugnale e si sbarazzerà della donna.

Anticipazioni replica di Terra amara: Zuleyha si ammala di tifo

Per quanto riguardano le anticipazioni delle puntate di Terra amara, in replica si segnala che da lunedì 14 al 18 agosto, si ricomincerà da capo, ovvero dalla prima stagione. Innamorata di Yilmaz, la giovane sarta Zuleyha si ritroverà ad essere venduta ad un uomo a causa dei debiti contratti da Veli, nonché suo fratellastro.

In procinto di essere abusata, Zuleyha sarà salvata da Yilmaz, il quale si macchierà di omicidio.

Sarà così che i due innamorati prenderanno la decisione di fuggire insieme, trovando riparo presso una tenuta in cui verranno assunti come braccianti. Ma i giovani finiranno per attirare, non solo l'attenzione dei padroni, i quali offriranno loro dei lavori di maggiore rilevanza, bensì anche l'invidia degli altri lavoratori.

Sentendo puzza di bruciato, la signora Hunkar chiederà a Gaffur di investigare su Yilmaz. Per fare ciò, l'uomo dovrà spingersi fino a Istanbul.

Nel frattempo, l'intero villaggio sarà messo in ginocchio da un'epidemia di tifo, che non risparmierà nemmeno la povera Zuleyha Altun. Demir si darà da fare per condurre gli ammalati in ospedale, affidando a Yilmaz l'organizzazione del villaggio.