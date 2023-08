Le puntate di Terra Amara in onda su Canale 5 prossimamente saranno incentrate sulle indagini di Zuleyha, che vuole scoprire l'identità del fratellastro di Demir. Si tratta di Fikret: colui che si è presentato come il nipote di Fekeli, in realtà si rivelerà essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman e di conseguenza il fratellastro di Demir. Messo alle strette il giovane dovrà confessare ad Ali Rahmet la sua vera identità, ma non desisterà dal suo desiderio di rivalersi su Demir. Quest'ultimo riceverà una serie di lettere anonime in cui verrà informato dell'esistenza di un fratellastro, ma non le prenderà in considerazione.

Di tutt'altro avviso sarà Zuleyha, che comincerà a indagare privatamente arrivando a una verità sconcertante.

Le indagini di Zuleyha

Zuleyha scoprirà da Saniye che Adnan aveva assunto un maggiordomo che molto probabilmente sapeva delle sue tresche. Gaffur confesserà che tale maggiordomo aveva sposato una donna molto più giovane di lui prima di trasferirsi a Istanbul. Confidando nel fatto che la moglie del maggiordomo potrebbe essere ancora viva, Zuleyha prenderà Sevda e insieme andranno a bussare alla porta della donna.

Quest'ultima confermerà che più di trent'anni prima una donna aveva bussato alla porta di Adnan con in braccio un bambino. Adnan però a quel tempo mandò via la donna in malo modo.

Zuleyha avrà la conferma che in effetti un fratellastro esiste, ma ancora non saprà che si tratti proprio di Fikret. Per scoprire quando Demir verrà a conoscenza di tutta la verità, non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.

Fekeli scopre che Fikret è fratellastro di Demir

La dinamica in questione è iniziata nel momento in cui Fikret è giunto ad Adana presentandosi come il figlio di Musa, defunto fratello di Fekeli.

Quest'ultimo ha accolto con tutti gli onori il nipote, ma durante le prossime puntate, scoprirà che è il figlio illegittimo di Adnan Yaman. Sebbene Fekeli gli prometta di continuare a trattarlo come suo nipote se desisterà dal suo desiderio di vendicarsi di Demir, il giovane non cederà.

Fikret comincerà a inviare delle lettere anonime a Demir, informandolo dell'esistenza di un fratellastro.

Yaman non crederà a una sola parola, anzi farà sapere tramite la stampa di non avere alcuna intenzione di cadere nelle provocazioni di un estraneo e di non voler dargli del denaro. Al contrario Zuleyha penserà che non sia da escludere la presenza di un altro figlio di Adnan, conoscendone la sua natura di donnaiolo.