Si fanno sempre più avvincenti le anticipazioni di Terra Amara relative alle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 prossimamente. Mentre Demir prometterà all'amante Umit di essere pronto a chiedere il divorzio a Zuleyha, per costruirsi una vita con lei, Altun sarà in grave pericolo. Dopo che Zuleyha si lancerà all'inseguimento di Fikret, dopo averlo visto mentre rubava un quadro dall'azienda degli Yaman, Zuleyha si troverà in grave pericolo. Il nipote di Fekeli si renderà conto di essere inseguito e farà scendere dall'auto la donna che proverà a strozzare, ma poi la lascerà subito andare sentendosi in colpa.

I problemi per Altun non finiranno qui, visto che inciamperà in una trappola per animali. Questo momento difficile però avrà un ulteriore risvolto: Demir, rientrato a casa, si renderà conti di provare dei sentimenti per la moglie.

Zuleyha in pericolo nel bosco

Continuano le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul cambio di rotta di Demir, che pur avendo promesso a Umit di divorziare da Zuleyha comprenderà di amare ancora la moglie. Seguendo la trama della soap ambientata nella Turchia degli anni Settanta, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Zuleyha si troverà negli uffici dell'azienda Yaman proprio quando Fikret deciderà di introdursi al suo interno per rubare un quadro.

Notando il furto, Zuleyha si metterà in auto per seguirlo, ma lui si renderà conto di non essere da solo e costringerà Altun a scendere dalla macchina per poi condurla nel bosco. Qui Fikret cercherà di strozzare la moglie del fratellastro, per poi pentirsene subito dopo e lasciarla libera.

Zuleyha si darà alla fuga, ma inciamperà in una trappola per animali posizionata nel bosco e sarà impossibilitata a muoversi.

Passeranno due giorni e Demir, rientrato dal suo weekend romantico, sarà preoccupato per la moglie, che alla fine verrà ritrovata dopo una dritta di Sermin, che suggerirà alla polizia in quale direzione dirigere le ricerche. Per Zuleyha si renderà necessario un ricovero visto che sarà disidratata e a occuparsi per lei ci sarà Bahtiyar, il cugino di Fikret.

Mentre Fekeli sarà rassicurato dal nipote, che mentirà dicendo di non aver nulla che fare con l'incidente di Zuleyha, quest'ultima avrà al suo fianco Demir.

Umit si sente presa in giro

Demir, dopo il pericolo corso dalla moglie, capirà di provare ancora amore nei suoi confronti e metterà in dubbio la sua precedente idea di chiederle il divorzio. Dal canto suo Umit, trovandosi in ospedale in quanto direttrice generale, vedrà Demir e Zuleyha mentre si scambieranno un bacio e ciò la farà andare su tutte le furie, visto che capirà che il matrimonio di Yaman è tutt'altro che finito, come lui le aveva giurato.

Dal canto suo Zuleyha dirà di non ricordarsi il vero motivo per cui si trovava nel bosco, ma sarà davvero così oppure Altun avrà capito che Fikret è il fratellastro di Demir? Per comprenderlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.