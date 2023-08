Un altro domani, la soap spagnola in onda su Canale 5, è ormai giunta alle battute finali. Infatti, nella giornata di venerdì 18 agosto andrà in onda l'ultima puntata della serie in cui non mancheranno colpi di scena ed un epilogo mozzafiato.

Nello specifico, Victor capirà che è stata Patricia ad uccidere sua madre e vorrà vendicarsi, ma Carmen tenterà di fermarlo consumando una sciagura. Ad approfittare della situazione sarà la madre di Angèl che farà ricadere tutte le accuse sulla figlia di Francisco. Successivamente, Carmen scapperà con l'aiuto di suo padre e Kiros deciderà di non partire con lei per fermare l'ira di Ventura, mentre Patricia verrà arrestata.

Nel frattempo, Tirso cercherà di fermare il matrimonio della figlia di Diana che sembrerà convinta della sua scelta. Infine, Julia incontrerà sua nonna Carmen.

Carmen prova a fermare Victor nel tentativo di uccidere Patricia

Nella prima parte dell'ultima puntata di Un Altro Domani, Victor minaccerà di togliere la vita a Patricia nella piazza del paesino, ma in soccorso della donna arriverà Carmen che proverà a farlo ragionare dicendogli che non vale la pena rovinarsi la vita per lei. Ad ogni modo, la giovane Villanueva riuscirà a recuperare l'arma dalle mani del suo ex fidanzato, ma accidentalmente farà partire un proiettile che colpirà Victor ferendolo mortalmente. A questo punto, Patricia cercherà di approfittare della situazione facendo ricadere su Carmen la responsabilità dell'accaduto, come se fosse stato deliberato.

Carmen scappa a Madrid con l'aiuto di Francisco e Kiros

Successivamente, Carmen sarà costretta a fuggire per non essere incolpata, ingiustamente, della morte di Victor. Appena Francisco apprenderà cos'è accaduto a sua figlia, deciderà di aiutarla facendola salpare con la prima nave per Madrid. Intanto, Enoa racconterà la verità nonostante le minacce di Patricia e riuscirà finalmente a far arrestare la donna per l'omicidio di Inès e della tata dei Villanueva.

Anche Kiros sceglierà di aiutare la sua amata: resterà nel paese per fermare l'ira di Ventura, prima che quest'ultimo possa raggiungere la ragazza.

Julia incontra sua nonna Carmen in Un altro domani

Nella parte finale della puntata di Un Altro Domani, Tirso andrà a trovare Julia la sera prima del suo grande "sì" e le chiederà se è convinta di voler sposare Leo, ma la ragazza sembrerà non voler cambiare idea sul suo matrimonio.

L'indomani, tutto sarà pronto per il grande evento, tuttavia proprio sull'altare Leo si renderà conto che la promessa di rendersi felici a vicenda non è realizzabile e non sposerà la figlia di Diana. Infine, Julia tornerà a casa e alla sera riuscirà finalmente ad avere un incontro molto toccante con sua nonna Carmen.