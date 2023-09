Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti la settimana dall’11 al 15 settembre, riportano che per Lara e Roberto giungerà il momento della resa dei conti. Sempre più sospettoso della donna, Ferri chiederà a Lara di sottoporre il bambino ad un esame del Dna. A questo punto Martinelli proverà a chiedere aiuto a Filippo. Intanto Marina ignorerà le suppliche di Roberto e si preparerà a lasciare Napoli. Spazio anche a Damiano che finirà per mettere a rischio la sua stessa vita per amore di Viola.

Un posto al sole anticipazioni 11-15/9: Damiano si espone con il clan Sabbiese per amore di Viola

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si continuerà a parlare dell'accordo tra Damiano e Eduardo. Viola nutrirà dei forti e gravi sospetti, non esitando a parlarne con il diretto interessato. Vedendo i due insieme, Rosa non potrà che provare una inarrestabile gelosia. Essendo profondamente innamorato di Viola, Damiano si deciderà ad esporsi pericolosamente con Eduardo e il suo clan malavitoso, mettendo a rischio la sua stessa incolumità.

UPAS: Niko prova a mediare tra Giulia e Franco

Nei prossimi episodi di Upas, Niko rientrerà dalla Sicilia, ponendo fine alle sue vacanze estive. L’avvocato, però, verrà a sapere della difficile condizione di salute di Bricca, che sta preoccupando sua madre Giulia.

Come se non bastasse, avrà una notizia poco piacevole da riferire alla signora Poggi, riguardante il progetto di Franco sulla Terrazza. Micaela persuaderà Serena a cercare di spingere Manuela ad uscire un po’, dopo aver passato l’intera estate chiusa in casa. Poco dopo Manuela e Niko si rivedranno e proveranno entrambi una fortissima emozione.

Nel tentativo di provare a farle distogliere l’attenzione dallo studio, Micaela metterà in campo un piano che però non sortirà gli effetti sperati e che strapperà diverse risate al pubblico di Rai 3. Micaela, infatti, vorrà spingere Manuela tra le braccia di Costabile: riuscirà nell’intento?

Spoiler Un posto al sole: Roberto chiede perdono a Marina, Lara supplica Filippo

Spazio al lungo intrigo che Lara sta portando avanti da molto tempo. A quanto pare qualcosa inizierà a muoversi nel verso giusto quando la donna, cercando di conquistare la completa attenzione di Roberto, resterà a dir poco spiazzata dalla sua decisione di sottoporre il piccolo Tommaso ad un test di paternità. Una volta che la verità sul bambino verrà alla luce del sole, Roberto non esiterà a chiedere perdono a Marina. Tuttavia, la donna non intenderà perdonarlo e sarà sul punto di andarsene a Londra. Lara non si arrenderà con Ferri e, cercando di recuperare terreno perduto, chiederà a Filippo di intercedere a suo favore per il bene di Tommaso.

Mariella fa ingelosire Guido con Massaro: le anticipazioni di Un posto al sole

Nunzio rischierà di ritrovarsi in grande difficoltà con Michele quando Silvia lo metterà al corrente di una certa notizia. Alberto, nel frattempo, continuerà a frequentare l’architetta Diana, ma la donna, in realtà, prova interesse per il giovane Nunzio. Frattanto Sergio Massaro proverà nuovamente a trascinare Guido in uno dei suoi intrighi extraconiugali, però qualcuno potrebbe intromettersi nei suoi piani. Mariella, infatti, cercherà di far riflettere Sergio sul suo comportamento verso la moglie Bice, finendo per far ingelosire Guido.