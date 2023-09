All'interno de La Promessa Petra nasconde un grande segreto e lo confiderà solo al piccolo Diego, il figlio di Pia. Quando lo avrà tra le braccia capirà quanto un figlio possa essere importante per una madre, per questo confesserà che anche lei lo è: Petra è la madre di Feliciano, il domestico de La Promessa che tutti credono suo fratello.

A La Promessa arriva Feliciano, il fratello di Petra

Nelle prossime puntate de La Promessa arriverà un nuovo personaggio, Feliciano. Arriverà senza dire nulla a nessuno e il primo a notarlo sarà Romulo, che visto il suo aspetto un po' trasandato penserà che sia un vagabondo, invece non è così.

Arriverà a La Promessa con intenzioni ben precise: ha bisogno di vedere Petra, in quanto è suo fratello.

La donna gli troverà un lavoro da domestico e starà per sempre al suo fianco. Ci sarà anche un'altra persona che si prenderà una bella sbandata per lui: Teresa.

Feliciano coinvolto nel sequestro del figlio di Pia

Feliciano passerà un brutto quarto d'ora quando avrà a che fare con il rapimento del figlio di Pia. In qualche modo si sentirà in colpa per quanto accaduto, per questo andrà da Teresa e le confesserà che il bambino si trova nel convento di Villalquino.

Successivamente confesserà a Petra di aver detto tutta la verità a Teresa e la donna si arrabbierà parecchio, visto che temerà che a causa di questa confessione possano finire nei guai.

La confessione di Petra

Tutti inizieranno a sospettare della colpevolezza di Feliciano, soprattutto Pia, che vieterà sia al ragazzo che a Petra di avvicinarsi al bambino. Petra, però, avrà l'opportunità di stare da sola con il piccolo Diego, il bambino di Pia, e sarà proprio a lui che farà una rivelazione sconvolgente.

Mentre lo terrà in braccio gli dirà: "Una madre dovrebbe essere disposta a fare qualsiasi cosa per il proprio figlio, così come io sono disposta a farlo per il mio Feliciano.

Perché sai Diego, lui è la cosa che amo di più al mondo, perché è mio figlio, il mio unico figlio".

Proprio nel momento in cui Petra farà la sua confessione, nella stanza entrerà Pia, che sarà molto arrabbiata per il fatto che Petra abbia in braccio il suo bambino, ma non sentirà nulla in merito al suo segreto.

La madre di Jana potrebbe essere viva

Un'altra persona che verrà a conoscenza di una verità sconvolgente sarà Jana. Ramona le rivelerà che sua madre potrebbe essere ancora viva. Pochi giorni dopo la sua morte, pare che l'abbia vista gironzolare vicino a casa sua. Avrebbe anche provato a seguirla, ma non ci sarebbe riuscita.

Jana faticherà a credere alla versione di Ramona, anche perché lei era presente nel momento in cui Dolores si è accasciata a terra per via di alcuni colpi di arma da fuoco. Che quella di Ramona sia stata un'allucinazione?