La soap La Promessa continua a registrare ascolti molto alti su Canale 5, superando il 20% di share. Che cosa accade nei nuovi episodi? Le anticipazioni raccontano che Petra verrà umiliata da tutti, una situazione per lei insostenibile.

Nel frattempo Manuel, stanco dei ricatti e dei capricci di Jimena, se ne andrà ma senza immaginare che cosa abbia in serbo per lui la moglie.

Manuel proverà a scusarsi con Jana per il trattamento che le ha riservato, ma sarà inutile. Le loro strade si separeranno. Curro, invece, rinnegherà le sue origini, deludendo la sorella.

Di seguito le trame delle prossime puntate con i nuovi intrighi e i misteri che aleggeranno nel palazzo.

La Promessa: la disfatta di Petra nelle nuove puntate

Nuovi intrighi animeranno le puntate della soap. Cruz ordinerà a Petra di avvelenare la baronessa Elisa, in modo che non prenda l'eredità a lei destinata. Così nei nuovi episodi Petra servirà a Elisa un tè avvelenato.

Il piano non andrà a buon fine grazie all'intervento di Lorenzo, che avviserà in tempo la Baronessa. Cruz a quel punto perderà la ragione e cercherà di strangolare Elisa, colta in flagrante da Alonso che eviterà il peggio.

Alonso avrà un'idea per salvarla dalla prigione: Cruz andrà in sanatorio per evitare una denuncia per tentato omicidio da parte della baronessa.

Approfittando della sua assenza, Jimena prenderà le redini de La Promessa con grande dispiacere di tutti, in primis Petra, che non avrà più il benestare della sua padrona e verrà umiliata da tutti.

Anticipazioni La Promessa: il ricatto di Jimena e la scelta di Manuel

Nelle nuove puntate Manuel sarà costretto ad allontanare Jana, dicendole di essere un uomo sposato e ricordandole che per lui è solo una ragazzina.

Jana sarà molto arrabbiata, ma non potrù certo immaginare che Jimena abbia trovato la lettera d'amore a lei indirizzata e che lo abbia ricattato.

Pentito per quanto accaduto, Manuel si scuserà con Jana per essere stato così brusco, ma verrà spiazzato dalla sua risposta: è tempo che le loro strade si dividano, non potranno mai stare insieme.

Continuerà intanto la guerra contro Petra, accusata di aver avvelenato Pía, anche se stavolta la domestica sarò davvero innocente: chi c'è dietro questo mistero?

Curro rinnega le sue vere origini

Nelle prossime puntate, vedendo che la situazione con Jana gli sfuggirà di mano e stanco dei ricatti della moglie, Manuel prenderà la decisione di lasciare la villa e recarsi a La Puebla da solo.

In sua assenza Jimena prenderà il controllo del palazzo, e le sue frequenti crisi isteriche e di rabbia metteranno a dura prova tutto il personale di servizio.

Vessata da tutti con il sospetto di aver avvelenato Pia, Petrà raccontare cosa la lega indissolubilmente a Cruz, cosa che farà tremare Simona.

Jana riprenderà le indagini sul suo passato, ma resterà delusa dall'atteggiamento di Curro che, per il timore di perdere gli attuali privilegi, farà un passo indietro rinnegando le sue vere origini.