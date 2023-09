Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 20 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity.

Le anticipazioni tedesche evidenziano che Paul, dopo aver dichiarato il suo amore a Josie, inviterà con successo la giovane Klee in una baita romantica. Giunti in loco, i due innamorati parranno spensierati concedendosi delle belle passeggiate, ma ben presto l'aspirante cuoca inizierà a maturare degli scrupoli di coscienza sulla sua relazione col direttore amministrativo, pensieri malmostosi che finiranno per non far riuscire a Josie a vivere un momento d'intimità con Paul.

Eleni e Julian, intanto, inizieranno una relazione sentimentale grazie alla quale la figlia di Alexandra rimarrà incinta, quindi Specht penserà bene di farle una proposta di matrimonio. Schwarzback junior, infine, perderà il bambino e tale aborto finirà per farla riavvicinare al suo ex Leander, tanto che i due torneranno in coppia.

Josie non riuscirà a fare l'amore con Paul perché è ancora fidanzato con Constanze

Le trame bavaresi di Tempesta d'amore raccontano che Josie, a seguito della dichiarazione d'amore fatta a Paul, inizierà a credere che lo stesso non provi i medesimi sentimenti nei suoi riguardi, ma la sommelier del cioccolato finirà per ricredersi ben presto.

Lindbergh, difatti, seguirà il prezioso consiglio di Tina e sorprenderà la sua amata con un bacio appassionato poco prima di essere sorpresi dai loro colleghi.

Paul, inoltre, vorrà finalmente sciogliere ogni riserva e, poco dopo, raggiungerà l'assistente di André al lago e le dichiarare finalmente di essersi innamorato di lei.

Nel tentativo di suggellare il romantico momento, l'ex fitness trainer inviterà con successo la figlia di Yvonne in una baita, luogo dove i due innamorati si concederanno delle lunghe e rigeneranti passeggiati.

Nonostante la dichiarazione d'amore ricevuta, però, Josie inizierà a maturare degli scrupoli di coscienza riguardo al vivere una storia clandestina con un uomo fidanzato, tarlo cerebrale che finirà per non far riuscire alla giovane Klee a fare l'amore con Paul.

Eleni e Leander torneranno a far coppia

Complici le bugie di Alexandra, la quale accuserà Leander di essere il colpevole di sua figlia Vroni, Eleni e Saalfeld finiranno per lasciarsi.

Eleni, intanto, troverà ben presto l'amore assieme a Julian e i due inizieranno una storia sentimentale, ma proprio quando Schwarzback junior capirà di amare Leander più dell'attuale partner si renderà conto di aspettare un bimbo dal fidanzato.

Julian, per tutta risposta, chiederà la mano di Eleni, ma lei finirà per avere un aborto e tale forte amarezza emotiva farà naufragare la storia tra Specht e la figlia di Alexandra.

Leander, infine, andrà in aeroporto al fine di lasciare Bichlheim in via definitiva, ma Eleni lo raggiungerà in tempo, convincendolo a restare nella città bavarese e tra i due scoppierà nuovamente la scintilla.