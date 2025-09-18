Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che, nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Alihan scoprirà che non è stato Halit a causare la fine del matrimonio dei suoi genitori, bensì un altro uomo. Dopo aver appreso la verità, Alihan deciderà di fare pace con il marito di Yildiz e chiederà il divorzio da Ender. Inoltre, cercherà di ricostruire il rapporto con Zeynep.

Alihan si riconcilia con Halit

Un inatteso colpo di scena segnerà le nuove puntate della soap: Alihan verrà a sapere che la sua ostilità verso Halit era basata su un equivoco.

Aveva infatti creduto che il signor Argun fosse l’amante di sua madre. La morte di Tuncer, ex socio di Halit, sarà l’evento che favorirà la riconciliazione tra i due imprenditori. Durante un incontro con la vedova, Argun noterà che anche Tuncer possedeva un orologio identico al suo, con la stessa incisione. Questo dettaglio rivelerà che l’amante della madre di Alihan e Zerrin era proprio Tuncer. Halit, per chiarire definitivamente la situazione, invierà al suo ex cognato un pacco contenente i due orologi, permettendo ad Alihan di comprendere il suo errore.

Alihan chiede il divorzio da Ender e pensa a Zeynep

Dopo il chiarimento con Halit, Alihan deciderà di voltare pagina anche nella sua vita privata.

Scoperto il malinteso, si affretterà a sistemare le cose con Ender, chiedendole il divorzio, visto che il loro matrimonio era solo basato sul desiderio di vendetta nei confronti di Halit. Il suo obiettivo, inoltre, sarà quello di riconquistare Zeynep, nonostante lei gli abbia fatto credere di aver iniziato una nuova relazione con Dundar.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Kemal ha aiutato Yildiz

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit trasmesse su Canale 5, Yildiz ha sostituito i gioielli nella cassaforte del marito con delle imitazioni. Kemal, accortosi dell’accaduto, ha cancellato i filmati delle telecamere di sorveglianza. Nel frattempo, Halit ha chiamato dei periti per valutare gli oggetti di valore presenti in casa, ma è rimasto sconvolto nel scoprire che i gioielli erano falsi.

Scioccato, ha licenziato tutto il personale domestico. Temendo di essere smascherata, Yildiz ha chiesto aiuto a Kemal, che ha recuperato i gioielli lasciati dal gioielliere e li ha rimessi nella cassaforte. Successivamente, Yildiz ha fatto credere al marito che i periti volessero truffarlo, convincendolo a richiedere una nuova valutazione. Intanto, Zeynep ha cambiato idea sulla proposta di matrimonio ricevuta da Alihan e ha organizzato una festa per comunicargli la sua volontà di sposarlo.