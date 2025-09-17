Leocadia ha tolto la vita a Carmen e Dolores e sarà lei a eliminare Jana nelle prossime puntate de La Promessa. Verrà così alla luce che non è stata Cruz a sbarazzarsi della nuora.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia confesserà a Jana i delitti commessi in passato, poco prima di colpirla. La donna spiegherà alla ragazza di non provare alcun rancore nei suoi confronti: "Sei la mia vendetta contro Cruz, la pedina perfetta". Emergerà che Leocadia toglierà la vita a Jana per far ricadere la colpa su Cruz, che finirà in prigione.

Il terribile passato che ha unito e diviso Cruz e Leocadia

Grandi colpi di scena attendono i telespettatori de La Promessa, che nelle puntate italiane hanno appena conosciuto il personaggio di Leocadia. La donna si è presentata al pubblico come acerrima nemica di Cruz e come grande alleata di Jana e Manuel, ma presto tutto cambierà. Nel corso delle prossime puntate, si scoprirà che Leocadia condivide con Cruz un terribile passato e che ha già due omicidi alle spalle. Tutto verrà alla luce con la morte di Jana, che non riuscirà a essere felice a lungo con Manuel. Dopo aver coronato il suo sogno di sposare il marchesino, aspetterà un figlio da lui, ma non vivrà mai la gioia di darlo alla luce. Jana sarà uccisa da un colpo di arma da fuoco e dalle complicazioni della ferita, almeno questa sarà la versione ufficiale per diverso tempo.

In realtà, la giovane sopravvivrà all'agguato, ma perderà la vita a causa del veleno che Leocadia metterà di nascosto nella sua brocca d'acqua. Ma perché la donna toglierà la vita a Jana, pur avendole dimostrato una sincera simpatia? La verità sarà rivelata dalla stessa Leocadia alla ragazza poco prima di morire: "Tu sei stata la mia vendetta contro Cruz, la pedina perfetta". La morte di Jana sarà solo il frutto del piano di Leocadia che sapeva benissimo che tutti i sospetti si sarebbero concentrati sulla marchesa. Quest'ultima finirà in carcere. Poco prima della fine di Jana, inoltre, Leocadia confesserà anche altri due omicidi commessi in passato e che l'hanno portata a odiare Cruz: quello di Carmen, la prima moglie di Alonso, e di Dolores, la mamma di Jana e Curro.

Tutta la verità sulla morte di Dolores e Carmen

Nelle prossime puntate si scoprirà l'oscuro passato di Leocadia, strettamente legato a Cruz. In passato, le due erano amiche e la marchesa aveva promesso a Leocadia il titolo nobiliare che tanto desiderava. In cambio, però, la marchesa ha chiesto la vita di Carmen, la prima moglie di Alonso. "Pensavo che se Cruz fosse diventata marchesa mi avrebbe aiutata", dirà Leocadia, "Ma questo non è successo". Convinta di dover assecondare tutti i desideri di Cruz per poter far parte dell'aristocrazia, Leocadia ha tolto la vita anche a Dolores che aspettava un figlio illegittimo da Alonso. "Ho convinto il barone de Linaja ad aiutarmi", spiegherà la donna dando a Jana tutte le risposte che cercava sulla terribile fine della sua amata mamma.

Leocadia racconterà che, nonostante la grave macchia dei due omicidi commessi per conto della sua amica, Cruz le ha voltato le spalle. "Ha cercato di uccidermi per paura che rivelassi tutto", spiegherà ancora Leocadia, "E per questo ho voluto vendicarmi di lei". Contrariamente a quanto il pubblico pensa, non sarà Cruz a togliere la vita alla sua odiata nuora.

L'arrivo di Leocadia e l'ottimo rapporto con Jana e Catalina

Nelle puntate in onda in Italia, Leocadia è da poco arrivata a La Promessa e si è autoinvitata a restarvi a lungo. La reazione di Cruz è stata di evidente terrore e quindi è stato chiaro sin da subito che Leocadia conoscesse dei segreti mai svelati che riguardano la Marchesa. La nuova ospite appare ostile nei confronti di Cruz, ma molto amichevole con il resto della famiglia, soprattutto Jana e Catalina.

Quando Cruz ha parlato a Petra di un eventuale sabotaggio delle nozze tra Manuel e Jana, Leocadia è intervenuta aspramente. La donna ha minacciato la marchesa e si è schierata dalla parte dei giovani sposi. Con Catalina, invece, Leocadia si è mostrata molto comprensiva: "Anch'io ero incinta senza marito", le ha spiegato. La ragazza ha provato subito empatia per quella donna, ignara che è stata lei a toglierle l'affetto più grande quando era ancora una bambina: sua madre Carmen.