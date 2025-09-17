Eduardo e Clara sono tornati a Napoli e, nelle prossime puntate di Un posto al sole, avranno un ruolo sempre più centrale. Le anticipazioni dal 22 al 26 settembre rivelano che Sabbiese proverà a trovare un lavoro onesto in vista del processo, ma dovrà fare i conti con l’ostilità degli abitanti del quartiere.

Gli eventi precipiteranno rapidamente, portando Eduardo a scontrarsi con Alberto e Pino, entrambi incapaci di tollerare i suoi comportamenti aggressivi.

Eduardo cerca lavoro

In vista del processo, Eduardo proverà a rifarsi una vita cercando un lavoro onesto, ma l’accoglienza nel quartiere si rivelerà ben diversa da quella sperata, costringendolo ad affrontare una realtà difficile.

L'ex boss sarà accolto con diffidenza da tutti e, a dimostrazione del fatto che non sia benvoluto, nel quartiere comparirà una scritta offensiva contro di lui.

Accecato dalla rabbia, Eduardo perderà il controllo e questo metterà in allarme sia Pino che Alberto, entrambi preoccupati per i bambini e per le altre persone che vivono con lui.

La resa dei conti per Sabbiese

L'ostilità di Alberto non sorprende, ma colpisce scoprire che una persona tranquilla e rispettosa come Pino arriverà a criticare Eduardo. Segno che il fratello di Rosa è arrivato davvero al limite.

Eduardo, in realtà, avrebbe dovuto mettere in conto l’ostilità del quartiere. Del resto da una parte c’è chi guarda con diffidenza la sua voglia di riscatto.

Dall’altra, ci sono gli ex complici che lo vedono come un traditore.

Le anticipazioni raccontano che Alberto sarà soprattutto in ansia per le possibili conseguenze di queste tensioni sul piccolo Federico. Non è chiaro invece cosa spingerà Pino a voltargli le spalle, ma a differenza di Clara e Rosa, sempre più comprensive, è sembrato che l'uomo non riuscisse ad accettare certi suoi atteggiamenti.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 22 al 26 settembre: Matteo si vendica di Jimmy, Matteo nasconde un segreto

Marina cercherà di conquistare la fiducia di Vinicio, ma il ragazzo sarà sempre più invischiato nelle manipolazioni di Gennaro. Nel frattempo, Ferri vivrà con crescente impazienza l’attesa di un possibile alleggerimento delle misure di detenzione.

Guido si troverà in difficoltà nel tentativo di corteggiare Mariella, ma riceverà un aiuto inaspettato da Micaela e Samuel. Il vigile coglierà al volo una loro idea per realizzare un grande desiderio di Mariella, lasciandola profondamente sorpresa.

Silvia proverà a convincere Michele a concedersi una pausa dal lavoro, ma lui sarà completamente assorbito dall’intervista a Paolo Siani, fratello del giornalista Giancarlo Siani ucciso dalla camorra quarant’anni fa. Intanto, Agata si risveglierà dal coma e Saviani accorrerà da lei per accertarsi delle sue condizioni.

Gianluca continuerà a nascondere un malessere che lo tormenta, mentre Rosa proverà a minimizzare segnali sempre più evidenti della malattia di Luca.

La vendetta di Matteo nei confronti di Jimmy non tarderà a farsi sentire e finirà per mettere in pericolo non solo la serenità del ragazzo ma anche l’amicizia con Camillo.

Nel frattempo un guasto tecnico causato da Marzia, unito all’intervento di Manuela, potrebbe finalmente spingere Renato a liberarsi dalla sua dipendenza tecnologica e a riscoprire il valore del legame con Raffaele.