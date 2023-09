Proseguono gli appuntamenti pomeridiani su Canale 5 con la soap turca Terra amara. In particolare, l'arrivo di Umit scombussolerà gli equilibri a villa Yaman. La donna infatti, inizierà una relazione clandestina con Demir e la situazione peggiorerà quando Sevda scoprirà che Umit è sua figlia, arrivando ben presto a minacciare Demir per difendere gli interessi della giovane.

Spoiler Terra amara, prossime puntate: Sevda scopre di essere la madre di Umit

Nelle prossime puntate il personaggio di Sevda inizierà a mostrare il proprio lato negativo. Tutto inizierà quando Sevda scoprirà di essere la madre di Umit.

La cantante sarà totalmente disperata e vorrà cercare di recuperare il rapporto con la figlia, mettendo anche in secondo piano il rapporto con Demir. L'atteggiamento di Sevda cambierà anche riguardo alla situazione che riguarda il tradimento di Demir nei confronti di Zuleyha, dato che l'amante di Yaman sarà stata proprio la figlia Umit.

Prima di scoprire la vera identità di Umit, Sevda cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alla donna. Umit però, parlerà con Sevda rivelandole di essere sua figlia. La scoperta lascerà sconvolta l'ex amante di Adnan, che avrà anche un infarto una volta scoperta l'identità della figlia. Inizialmente, Umit non accetterà la presenza di Sevda nella sua vita, poiché convinta che la madre l'abbia abbandonata.

In realtà però, quella di Umit sarà una convinzione sbagliata e l'ex di Adnan Yaman soffrirà moltissimo per il rifiuto della figlia.

Sevda vuole il bene della figlia e si scaglia contro Demir

Nelle prossime puntate di Terra Amara che andranno in onda in Italia, l'atteggiamento di Sevda nei confronti di Demir avrà un cambio di rotta drastico.

La donna verrà a sapere che Umit è in dolce attesa di Demir. In realtà però, la rivale in amore della defunta Hunkar, non sarà a conoscenza che la figlia sta mentendo in quanto non è realmente incinta.

Dal canto suo Sevda vorrà il meglio per sua figlia e il suo futuro nipote, motivo per cui cercherà di far lasciare Zuleyha e Demir.

I piani della donna saranno più che perfidi, dato che inizierà a ricattare Demir, minacciandolo di denunciare Zuleyha, la quale in passato aveva ucciso un ladro che si era introdotto di nascosto a villa Yaman. Ovviamente, la vicenda era stata coperta per non mettere nei guai la giovane Altun. Sevda però, pur di aiutare la figlia, ora sarà pronta a denunciarla.