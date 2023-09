Terra Amara continua a raccontare le storie dei protagonisti di Cukurova e le anticipazioni annunciano che Zuleyha scoprirà importanti novità sul passato di Adnan Yaman. Con l'aiuto di Sevda, la moglie di Demir capirà che l'uomo aveva avuto un figlio illegittimo, ma le sorprese non finiranno qui. Zuleyha, infatti, vedrà Fikret all'azienda Yaman e incuriosita dalla sua presenza seguirà l'uomo fino al bosco. Fikret sorprenderà Zuleyha e le chiederà spiegazioni. "Che ci fai qui?", dirà alla donna di cui da quel momento si perderanno le tracce.

Anticipazioni Terra amara: Sevda e Zuleyha scopriranno il passato di Adnan Yaman

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Demir inizierà a ricevere delle lettere anonime che riguardano Adnan Yaman. Zuleyha e Sevda decideranno di indagare a fondo per capire quanto ci sia di vero nelle accuse mosse al padre di Demir. Le due donne si recheranno a Istanbul, da una ex cameriera degli Yaman e scopriranno che il padre di Demir aveva avuto un figlio illegittimo che aveva rifiutato. Sevda sarà molto delusa dal suo ex amante, perché fino a quel momento aveva sempre pensato a lui come una persona onesta e di nobili sentimenti. Nel frattempo, Fikret continuerà a portare avanti la sua vendetta contro gli Yaman e dopo le lettere anonime deciderà di intrufolarsi nell'azienda per mettere i bastoni tra le ruote a Demir.

Anticipazioni prossime puntate: Fikret ancora deciso a vendicarsi di Yaman

Le prossime puntate di Terra amara vedranno in primo piano il risentimento di Fikret nei confronti della famiglia Yaman. Nonostante le opposizioni di Fekeli, l'uomo si introdurrà di nascosto nell'azienda Yaman portando avanti i suoi progetti vendicativi.

Zuleyha si recherà in ufficio per cercare alcuni documenti e noterà la presenza di Fikret. Incuriosita, la donna deciderà di mettersi sulle sue tracce e lo seguirà anche in macchina. Il nipote di Fekeli si accorgerà di essere pedinato e premerà il piede sull'acceleratore, ma Zuleyha non si arrenderà.

Zuleyha messa con le spalle al muro, Sevda e Saniye preoccupate per lei

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha seguirà Fikret fino al bosco. La donna, tuttavia, troverà l'auto del nipote di Fekeli vuota e ne sarà sorpresa. Fikret comparirà all'improvviso facendo trasalire Zuleyha e spingendola contro un albero le chiederà: "Che ci fai qui?". Nel frattempo, a villa Yaman tutti saranno preoccupati per l'assenza di Zuleyha che dopo aver lasciato l'azienda non è più rientrata a casa. Sevda e Saniye andranno al ranch di Fekeli chiedendogli aiuto per cercare la donna. La moglie di Demir sarà in grave pericolo, ma passeranno ancora alcune ore prima che qualcuno riesca a ritrovarla e a portarla in salvo.