Terra Amara prosegue con nuovi appuntamenti su Canale 5.

Le anticipazioni sulla puntata del 9 settembre annunciano che al centro dei riflettori ci sarà la notizia della gravidanza di Mujgan. Zuleyha accoglierà in modo negativo la novità, cosa della quale si accorgerà anche Demir.

Nel frattempo, Yilmaz affronterà Mujgan, certo di non essere stato in intimità con sua moglie, ma lei gli mostrerà il test positivo di gravidanza. Più tardi, Akkaya verrà a sapere dei pettegolezzi su una presunta relazione tra la dottoressa e Fikret e andrà da lui, deciso ad ucciderlo.

Sarà solo in quel momento che Mujgan interverrà e ammetterà di aver inventato la gravidanza per salvare il suo matrimonio.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha distrutta per la gravidanza di Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara di sabato 9 settembre raccontano che Zuleyha apparirà profondamente scossa agli occhi di Demir. Quest'ultimo e Sevda proveranno a consolarla, pensando che la tristezza di Zuleyha sia dovuta alle accuse mosse da Mujgan sul suo conto. Più tardi, però, Demir parlerà con Sermin e da sua cugina verrà a sapere che la moglie di Yilmaz aspetta un bambino. Yaman capirà subito che il malumore di Zuleyha è dovuto alla gravidanza di Mujgan e questo gli farà capire che, nonostante la vicinanza degli ultimi giorni, tra loro nulla è cambiato.

Anticipazioni puntata di sabato 9 settembre: Fekeli deluderà Yilmaz

La puntata di Terra amara che andrà in onda sabato 9 settembre vedrà dunque protagonista Mujgan che dovrà affrontare Yilmaz sulla notizia della gravidanza. L'uomo sarà furioso con sua moglie che non esiterà a mostrargli il test positivo di gravidanza. A quel punto, Yilmaz le dirà che quel bambino non può essere suo: "Non ti tocco da mesi".

Fekeli interverrà a favore della dottoressa, invitando il suo figlioccio a prendersi le sue responsabilità, Yilmaz si sentirà deluso. Nel frattempo, a Cukurova inizierà a diffondersi la voce di una presunta relazione tra Mujgan e Fikret e quando arriverà alle orecchie di Yilmaz il tutto rischierà di finire in tragedia.

Mujgan pronta a salvare la vita a Fikret

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Yilmaz penserà subito che Mujgan sia incinta di Fikret e non esiterà ad affrontare il nipote di Fekeli. Senza mettere in dubbio i pettegolezzi, Yilmaz andrà alla fabbrica e punterà la sua pistola contro Fikret: "Come hai potuto andare a letto con Mujgan?", chiederà, ma il nipote di Fekeli non riuscirà neanche a capire il perché di quell'accusa. A salvare la vita a Fikret sarà solo l'intervento di Mujgan che arriverà per chiarire la situazione. La dottoressa ammetterà di aver inventato la sua gravidanza per evitare che Yilmaz partisse con Zuleyha.