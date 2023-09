La morte di Yilmaz in Terra Amara avverrà a breve e Züleyha avrà modo di dargli il suo estremo saluto prima dei funerali. Il decesso del ragazzo piomberà nella vita di Züleyha come un fulmine a ciel sereno. Infatti nelle puntate che andranno in onda prossimamente, Yilmaz sarà vittima di un incidente stradale. Demir e Züleyha lo estrarranno dalla macchina e lo porteranno in ospedale, ma la situazione sarà critica.

Yilmaz verrà sottoposto a un delicato intervento chirurgico, entrerà in coma, ma si risveglierà. Tutti spereranno che possa riprendersi presto, invece accadrà quello che nessuno avrebbe mai sperato.

Yilmaz muore tra le braccia di Züleyha

Yilmaz morirà tra le braccia di Züleyha. Quando capirà di avere i minuti contati le rivelerà che è stata l'unica donna che ha amato nella sua vita. Un brutto colpo per la giovane, che allerterà subito il medico per provare a salvarlo, ma purtroppo non ci sarà nulla da fare.

Yilmaz morirà, lasciando Züleyha con il cuore colmo di dolore, proprio nel momento in cui insieme era pronti a vivere il loro amore con felicità e spensieratezza.

Züleyha saluta Yilmaz in obitorio e ricorda i momenti felici trascorsi a Istanbul

La ragazza avrà la possibilità di dirgli addio per un'ultima volta e lo farà tra le gelide mura dell'obitorio dell'ospedale di Çukurova. Alzerà quel telo bianco che copre il corpo di Yilmaz per dare un'ultima occhiata al suo viso.

Züleyha non riuscirà a trattenere le lacrime quando per un'ultima volta avrà modo di accarezzargli il viso. Ricorderà la volta che Yilmaz le ha fatto la proposta di nozze, quando ancora si trovavano a Istanbul: "Il giorno in cui hai aperto il palmo della mano e mi hai mostrato le nostre fedi nuziali, ero veramente emozionata.

Ho preso la tua mano e l'ho messa nel mio cuore, per farti sentire come batteva forte".

Züleyha a Yilmaz: 'Se nascessi mille volte mi innamorerei sempre di te'

"Ero molto felice Yilmaz - continuerà a ricordare Züleyha - e pensavo che quella felicità mi sarebbe bastata per tutta la vita". Züleyha non potrà non ricordare il brutto periodo che hanno trascorso da quando sono arrivati a Çukurova: "Se solo un miracolo ci facesse tornare all'inizio del nostro amore, ai giorni in cui camminavamo mano nella mano per le strade di Istanbul, ti amerei di nuovo mio caro Yilmaz: se nascessi mille volte mi innamorerei sempre di te".

"Ho sempre creduto che Dio ci avesse creati per farci amare a vicenda - proseguirà Züleyha - e lo credo ancora. Aspettami amore mio: un giorno la mia vita finirà e ci incontreremo di nuovo". Sarà così che finirà la tormentata storia d'amore tra Züleyha e Yilmaz, che ha accompagnato gli spettatori di Terra amara per tre stagioni.