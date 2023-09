Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole con delle novità importantissime per le vicende che riguardano Roberto Ferri, Marina Giordano e Lara Martinelli. La settimana dall'11 al 15 settembre vedrà una svolta nei fatti e Roberto sarà determinato a fare il test del Dna per verificare la paternità di Tommaso. La reazione rabbiosa di Lara darà a Ferri le certezze di cui aveva bisogno e l'uomo non esiterà a lasciare la signora Martinelli per correre da Marina a chiederle perdono. La signora Giordano, però, non sembrerà disposta a ricominciare come se niente fosse e Lara ripartirà alla carica.

Un Posto al sole, anticipazioni: Lara insisterà con Roberto per il battesimo

Le anticipazioni di Un posto al sole dall'11 al 15 settembre raccontano che per Roberto Ferri tutto cambierà. Le parole di addio di Marina e gli avvertimenti sugli inganni di Lara saranno sempre nella mente dell'imprenditore. Quando Lara andrà a trovare Ferri per discutere del battesimo di Tommaso, l'uomo sarà preso da altri pensieri. La notizia della separazione con Marina sarà già sui siti internet e Roberto leggerà con nostalgia le parole dei giornalisti. Nello stesso momento, anche Marina leggerà le stesse parole con grande rammarico.

Anticipazioni settimana 11-15 settembre: Marina e Roberto nostalgici per la loro separazione

Le puntate di Un Posto al sole in onda della settimana dall'11 al 15 settembre vedranno in primo piano le vicende di Roberto Ferri e del piccolo Tommy. Dopo mesi di misteri e incertezze, arriverà un momento di svolta che probabilmente porterà alla fine di questa lunga e agghiacciante storia.

Lara, ignara dei dubbi di Roberto, continuerà ad insistere affinché si decidano gli ultimi dettagli del battesimo del bambino. Ferri, invece, non avrà altro pensiero che il matrimonio naufragato con Marina e i sospetti su Lara saranno sempre più forti. Roberto studierà un modo per procurarsi un oggetto di Tommaso e farlo analizzare, per risalire con il test del Dna alla paternità del bambino e ottenere la prova schiacciante di essere stato raggirato da Lara.

Lara furiosa per la decisione di Roberto di fare le analisi del Dna

Le anticipazioni di Un Posto al sole dall'11 al 15 settembre rivelano che Lara sorprenderà Roberto a frugare nella borsa del cambio di Tommy. La donna capirà subito che Ferri vuole un oggetto da far analizzare e cambierà subito atteggiamento. Con stizza, Lara gli chiederà: "Che intenzioni hai?" e gli farà una scenata che toglierà a Roberto ogni dubbio sulla sua malafede. Dopo avergli urlato che la loro storia è finita per sempre e che non rivedrà Tommaso, Lara lascerà Palazzo Palladini. Roberto penserà di correre subito da Marina a chiederle perdono per non averle creduto subito. La signora Giordano, tuttavia, non reagirà come Ferri sperava, e sarà in partenza per Londra. Lara, invece, proverà a fare leva su FIlippo per far tornare Roberto da lei e Tommaso.