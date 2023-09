Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 18 a 22 settembre, rivelano che le condizioni di Bricca peggioreranno inesorabilmente, inoltre la sofferenza di Giulia, per la sua cagnolina, spingerà Luca De Santis a prendere una decisione molto dolorosa.

Nel frattempo Roberto e Marina decideranno di tenere Tommaso con loro, ma dovranno fare prima i conti con Lara, ormai totalmente fuori controllo.

Per finire, in una storyline dai toni più leggeri, si potrà assistere allo scontro che vedrà coinvolti, Bice, Sergio, Guido e Mariella.

Giulia disperata per le condizioni della sua cagnolina

Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Bricca si aggraverà. A quanto pare la cagnolina si troverà in condizioni disperate e questo offrirà un importante spunto di riflessione a Luca (Luigi Fiore).

Il primario si renderà infatti conto che non è giusto che lui imponga a Giulia (Marina Tagliaferri) ulteriori sofferenze a causa delle sue condizioni di salute. Non è chiaro se quest'ultima scoprirà o meno la malattia di De Santis, ma, a quanto pare, l'uomo prenderà una dolorosa decisione, ancora ignota. Lecito ipotizzare che Luca possa scegliere di lasciare la donna e la Terrazza, ma non ci sono ancora conferme ufficiali a riguardo.

Un posto al sole, anticipazioni dal 18 al 22 settembre: Roberto si mette alla ricerca di Tommaso

Dopo essersi riconciliati, Roberto (Riccardo Plozzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), decideranno di tenere con loro il piccolo Tommy, ma Lara (Chiara Conti) non sembrerà affatto pronta a farsi da parte. In seguito il bambino sparirà e Ferri proverà a mettersi sulle sue tracce, senza però avvisare le forze dell'ordine.

Ignara dell'accordo stretto tra Damiano (Luigi Miele) e Nicotera (Paolo Romano), Viola (Ilenia Lazzarin) sarà sempre più convinta del fatto che il suo ex agente di scorta si sia lasciato corrompere. In realtà, l'agente Renda sarà in grave pericolo di vita e presto se ne renderà conto anche Rosa (Daniela Ioia)

Upas, puntate 18-22 settembre: Guido affronta Massaro

Guido (Germano Bellavia), infuriato per il comportamento di Sergio (Francesco Procopio) con sua moglie, si preparerà ad affrontare l'uomo a muso duro.

In seguito anche Bice (Lara Sansone) deciderà di prendersi la sua vendetta nei confronti del marito ma, per farlo, finirà per portare scompiglio anche nella vita di Mariella (Antonella Prisco).

Nel frattempo, Otello (Lucio Allocca) sarà in apprensione per la sua moto, mentre Alberto (Maurizio Aiello) continuerà a corteggiare Diana (Sara Zanier). Quest'ultima però sembrerà avere occhi solo per Nunzio (Vladimir Randazzo).