Cosa accadrà nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste nel corso delle prossime settimane su Rai 1? A svelare un po' di spoiler su quello che vedremo in onda nella fascia pomeridiana è stato l'attore Flavio Parenti che veste i panni del tenebroso Tancredi Di Sant'Erasmo.

In una recente intervista infatti ha svelato ai fan e appassionati della soap opera che presto accadrà qualcosa di grave nelle nuove trame di questa ottava stagione.

Tancredi pronto a vendicarsi di Conti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, tra i volti di punta de Il Paradiso delle Signore 8 continua ad esserci Flavio Parenti, alias il cattivo Tancredi Di Sant'Erasmo, che sta tenendo banco con la sua vendetta nei confronti di Vittorio Conti.

Tancredi e Umberto sono a capo della nuova Galleria Milano Moda, il nuovo negozio di abbigliamento che ha aperto proprio di fronte al grande magazzino milanese di Conti.

Lo scopo dei due imprenditori e in particolar modo di Tancredi, è quello di riuscire a rovinare il grande magazzino milanese e in tal modo mettere nei guai Vittorio, costringendolo a chiudere il negozio.

Matilde non chiude con Vittorio nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Una vendetta spietata quella di Tancredi, dettata in primis da motivi di gelosia, dato che l'uomo non ha mai gradito il feeling speciale che si è venuto a creare tra sua moglie Matilde e il proprietario del grande magazzino.

Un feeling che proseguirà anche in questa ottava stagione della soap: le anticipazioni rivelano che sebbene Matilde abbia scelto di riprendere in mano le redini del suo matrimonio con Tancredi, non metterà da parte il suo rapporto con Conti e i due continueranno a frequentarsi.

Ma le sorprese non sono finite qui perché l'attore di Tancredi ha annunciato che presto accadrà qualcosa di inaspettato nelle nuove trame della soap opera.

'Succederà qualcosa di grave', parla l'attore di Tancredi de Il Paradiso 8

"Succederà qualcosa di grave", ha anticipato Flavio Parenti nel corso di un'intervista rilasciata al talk show La volta buona trasmesso su Rai 1.

Al momento, però, l'interprete di Tancredi ha preferito non sbilanciarsi e quindi non fornire ulteriori dettagli su quello che vedremo in onda.

Non si esclude, però, che Tancredi possa beccare sua moglie in atteggiamenti intimi con il rivale Vittorio oppure che possa essere smascherato per la fatidica vicenda dell'incendio presso l'azienda dei genitori di Matilde, di cui l'uomo è uno dei diretti responsabili.

Insomma, i colpi di scena non mancheranno in questa nuova stagione della soap che sta conquistando il pubblico del primo pomeriggio.