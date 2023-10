Al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle Signore 8 continueranno a esserci le vicende di Maria, dato che per la donna potrebbe arrivare una notizia inaspettata.

Complice il suo affiatamento con Matteo, non si esclude che Maria possa lasciarsi andare alla passione travolgente con il contabile del negozio, fino a scoprire di essere in dolce attesa.

Spazio poi alle vicende di Adelaide che, nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera, potrebbe ritornare in scena per riconquistare il suo ex Umberto.

Maria e Matteo a letto insieme nel corso de Il Paradiso 8?

Nel dettaglio, al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8 continueranno ad esserci le vicende di Maria Puglisi, la quale si renderà protagonista di un rapporto sempre più stretto e confidenziale col giovane Matteo Portelli.

Tra i due infatti nascerà un feeling speciale che li porterà a rendersi conto di provare qualcosa di forte l'uno nei confronti dell'altro.

E, questo sentimento, potrebbe far accendere la scintilla della passione: non si esclude che, nel corso dei prossimi episodi di questa fortunata ottava serie della soap, Maria e Matteo possano ritrovarsi a letto insieme.

Maria scopre di essere incinta nelle prossime trame de Il Paradiso delle signore 8?

La stilista, quindi, potrebbe abbandonarsi alla passione travolgente con il contabile e in questo modo tradire il suo compagno Vito, che si trova in Australia per motivi di lavoro.

Ma il vero colpo di scena potrebbe arrivare con una gravidanza indesiderata: Maria, infatti, potrebbe scoprire di essere in dolce attesa del suo primo bebè e il figlio in questione sarebbe proprio del fratellastro di Marcello.

E poi ancora, tra le trame più attese di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8, vi sono quelle incentrate sulle vicende della contessa Adelaide.

La sua uscita di scena dalle puntate attualmente in onda su Rai 1, ha destabilizzato i numerosi fan, molti dei quali si chiedono già quando avranno modo di rivederla in scena nel corso della stagione.

Adelaide torna per riconquistare Umberto nel corso de Il Paradiso 8?

E, il ritorno a Milano della contessa, potrebbe avvenire prima del previsto e portare ad un colpo di scena del tutto inaspettato.

Non si esclude che, nel corso dei prossimi appuntamenti con Il Paradiso delle signore 8, Adelaide possa decidere di rimettere piede in città e nella sua amata villa per uno scopo ben preciso: riconquistare il cuore del suo ex fidanzato Umberto.

Dopo il riavvicinamento che c'è stato nelle scorse settimane, complice anche il sostegno di Umberto nei confronti della donna, non si esclude che Adelaide possa rendersi conto di provare ancora un sentimento forte nei confronti del commendatore, tanto da voler fare di tutto per strapparlo dalle braccia della sua Flora Ravasi.