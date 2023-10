In base alle trame degli episodi di Beautiful in onda da lunedì 23 a sabato 28 ottobre, Hope pubblicherà sui social una foto in cui è insieme a Brooke e Deacon. Non appena Ridge la vedrà sarà deluso e bacerà Taylor. Inoltre Steffy e Li avranno modo di chiarirsi, mentre Carter e Quinn potranno vivere liberamente il loro amore.

Steffy e Finnegan decidono di tornare a casa

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 23 al 28 ottobre, Taylor sarà felicissima e farà una foto insieme a Steffy e a tutta la sua famiglia.

La dottoressa deciderà di pubblicare la foto sui social, cosicché tutti la possano vedere.

Purtroppo per Brooke, pure Hope posterà una foto in cui sono ritratti lei, sua madre e Deacon alla Forrester. Non appena la vedrà Ridge, ne resterà deluso. Intanto Steffy e Finnegan capiranno che è giunto il momento di fare ritorno in America.

Brooke dice espressamente a Deacon di non presentarsi a casa sua

Secondo le anticipazioni televisive fino al 28 ottobre, Taylor e Ridge saranno felici che la loro figlia si sia ricongiunta con il marito. I due si daranno un bacio [VIDEO]. Lo stilista sarà contento di quanto fatto e per nulla pentito, a causa della foto di Hope pubblicata. Intanto Brooke inviterà la figlia a rimuoverla immediatamente, confidando che il marito non l'abbia vista. Inoltre tutti saliranno sull'aereo che da Montecarlo li riporterà a Los Angeles.

Nel frattempo Carter e Quinn saranno felici nell'apprendere che la famiglia di Ridge ha risolto ogni cosa. Sia Walton che Fuller potranno vivere il loro amore liberamente, senza più nascondersi. In tutto questo Deacon si recherà presso l'abitazione della Logan senior. Quest'ultima lo inviterà a non venire più, per evitare che il marito possa infuriarsi.

Poi Forrester si presenterà dalla moglie insieme a Taylor. La dottoressa non resterà indifferente nel vedere il suo amato baciarsi con la sua rivale.

Taylor dice a Thomas che potrebbero esserci delle importanti novità

In base agli spoiler della prossima settimana, Ridge e la sua consorte dialogheranno sulla foto postata da Hope, la quale sarà presa dai rimorsi.

Lo stilista però risulterà distratto da altro, in quanto penserà alle effusioni scambiate con Taylor quando erano a Montecarlo. Proprio Hayes spiegherà ogni cosa a Thomas e gli esporrà il pensiero che prossimamente potrebbero esserci delle importanti novità.

Nel frattempo Li giungerà nell'abitazione di Steffy e Finnegan e questa sarà l'occasione per parlare con la giovane Forrester. Quest'ultima sarà grata con la suocera per aver salvato la vita al marito, ma nello stesso tempo le domanderà perché non le ha detto che fosse vivo. Infine la Logan senior sarà certa del fatto che lo stilista ha dimenticato lo spiacevole episodio della foto.