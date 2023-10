Nuovi colpi di scena in arrivo nella soap opera La Promessa. Negli episodi in onda a breve su Canale 5, la gravidanza di Pia non sarà più un segreto, visto che Petra andrà a spifferare tutto a Cruz. La marchesa, dopo aver saputo che Pia non ha abortito come le aveva chiesto, sarà furiosa e minaccerà di licenziare la governante. Qualcuno però, inaspettatamente, correrà in aiuto di Pia.

A La Promessa, Petra rivela a Cruz che Pia è ancora incinta

La Promessa continua a tenere incollati una media di circa due milioni di telespettatori a puntata. Il pubblico si sta sempre più appassionando alle vicende di Jana e di tutti gli altri protagonisti di questa Serie TV.

In particolare, a catturare l'attenzione del pubblico è anche la vicenda legata alla gravidanza della governante Pia Adarre. Solo poche persone, al momento, sono a conoscenza del fatto che la donna non ha abortito. Nonostante il bambino sia frutto di una violenza, Pia non ha avuto il coraggio di sbarazzarsene. Con il passare dei giorni, sarà però sempre più difficile per lei riuscire a mantenere il segreto. Sarà Petra a scoprire che è ancora incinta andando a rivelare la cosa a Cruz.

Cruz furiosa con Pia minaccia di licenziarla: spoiler La Promessa

Non appena Cruz verrà a conoscenza del fatto, andrà su tutte le furie. La marchesa convocherà la governante e minaccerà di licenziarla visto che non avrà eseguito i suoi ordini.

Cruz si sentirà quindi ingannata, visto che credeva che Pia avesse abortito. Va precisato anche il fatto che la moglie di Alonso non sa che il bambino è frutto della violenza perpetrata dal barone Juan ai danni di Pia. Ciò nonostante, per Pia le cose sembreranno mettersi davvero male. Sarà sul punto di perdere il lavoro.

Colpo di scena a La Promessa: Gregorio evita il licenziamento di Pia

A La Promessa i colpi di scena non finiscono mai. Anche in questa delicata situazione, succederà qualcosa di inaspettato che cambierà il corso degli eventi. Gregorio, il nuovo maggiordomo della tenuta, eviterà il licenziamento di Pia. Il maggiordomo racconterà una bugia a Cruz, dicendole di essere lui il padre del bambino.

Non solo, Gregorio sosterrà che è stato lui a convincere Pia a non abortire. Grazie a questa confessione, il posto di lavoro della governante sarà salvo. Ad una condizione. Cruz e Alonso obbligheranno Gregorio e Pia a sposarsi, per regolarizzare la loro situazione e quella del bambino. I due accetteranno di sposarsi? Per ulteriori dettagli, non resta che seguire i nuovi episodi di questa soap tv spagnola, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16:40.