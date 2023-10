In Terra Amara Sevda passerà da essere la regina di Villa Yaman a una povera mendicante senza casa. Sarà Demir a cacciarla dalla villa quando scoprirà che lei è Ümit sono madre e figlia: penserà che in tutto questo tempo la donna l'abbia preso solo in giro. Sevda proverà a dare le sue motivazioni, ma ogni tentativo sarà vano.

Demir scopre che Sevda e Ümit sono madre e figlia

Demir scoprirà da Sermin che Sevda e Ümit in realtà sono madre e figlia. Andrà su tutte le furie e rientrerà subito a Villa Yaman per affrontare la donna a quattrocchi. L'accuserà di essere una traditrice: lui l'ha accolta in casa come una seconda madre, invece lei ha ordito con la figlia un piano per rovinargli la vita.

Sevda proverà in tutti i modi a dirgli che ha scoperto da poco di essere la madre di Ümit e che non potrebbe mai fargli nulla per recargli del male, ma Demir non le crederà.

Züleyha scopre che Ümit è incinta di Demir

Intanto a casa Yaman ci sarà qualcun'altra che scoprirà un tremendo segreto. Züleyha confesserà alle sue amiche Saniye, Gülten e Fadik di aver appena scoperto che Ümit è incinta, ma non avrà nemmeno il tempo di metabolizzare lo shock, visto che vedrà Demir furibondo mentre carica Sevda nella sua macchina e la porta chissà dove.

La destinazione di Demir sarà la stazione di Adana, luogo in cui si trova Ümit. Sevda deve prendere i soldi che le darà Demir e convincere la figlia a lasciare la città.

Se non ci riuscirà, per Ümit ci saranno delle gravi conseguenze: "Non ti assicuro - le dirà Demir - che tu possa rivedere tua figlia viva".

Sevda torna a Villa Yaman

Sevda correrà in stazione e dirà alla figlia di scappare, perché gli uomini di Demir sono alle calcagna, ma ci riuscirà sul serio a lasciare Çukurova? Intanto Demir rientrerà a casa e avrà modo di confrontarsi con Züleyha, anche lei delusa dall'atteggiamento di Sevda, ma proprio in quel momento la donna giungerà in macchina a Villa Yaman.

Proverà nuovamente a giustificarsi con tutti, ma nessuno le darà retta, anzi sia gli abitanti della villa che il personale di servizio inveiranno contro di lei.

Demir manda via Sevda dalla villa

Demir ordinerà a Saniye di raccogliere tutti gli effetti personali di Sevda: la donna non è più gradita nella villa. Appena le valigie saranno pronte verrà presa sottobraccio da alcuni operai e accompagnata al cancello d'ingresso.

"Ti prego uccidimi Demir, io non posso vivere così", continuerà a urlare Sevda, ma lui non avrà intenzione di fare nessun passo indietro. Gli operai l'accompagneranno al cancello e non solo butteranno la sua valigia in mezzo alla strada, ma spingeranno in malo modo anche lei, che cadrà a terra. Chissà che cosa ne sarà del suo futuro e di quello di Ümit.