Le anticipazioni riguardanti le puntate di Un posto al sole previste dal 30 ottobre al 3 novembre 2023 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Roberto Ferri, pronto a smascherare le bugie di Lara in merito al piccolo Tommaso.

Occhi puntati anche su Damiano che, portando avanti la sua attività da infiltrato, si ritroverà a rischiare grosso e questa volta potrebbe ritrovarsi seriamente nei guai.

Diego deciderà di approfondire la conoscenza di Ida, cercando così di carpire qualche segreto sul conto della donna.

Roberto smaschera le bugie di Lara: trame Upas dal 30 ottobre al 3 novembre

Le nuove trame di Un posto al sole fino al 3 novembre 2023 rivelano che Roberto verrà intercettato dal pediatra che aveva tenuto in cura il piccolo Tommaso nel periodo in cui il bambino era costantemente affetto da una febbre preoccupante.

Dopo aver scoperto che è stata arrestata, il pediatra inizierà a sospettare di Lara e deciderà di mettersi in contatto con Ferri, perché vorrà esplicargli i suoi dubbi in merito a quanto è successo in passato.

Il medico si dirà certo che i malesseri del bambino dipendevano proprio dalla donna e così finirà per mettere in crisi anche lo stesso Roberto.

Sarà grazie al pediatra che Ferri smaschererà le bugie di Lara sul conto del bambino e si dirà pronto ad andare fino in fondo per mettere alle strette la sua ex compagna.

Roberto e Marina pronti a vendicarsi di Lara: anticipazioni Upas al 3 novembre

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Roberto e Marina si metteranno all'opera per studiare un nuovo piano che possa mettere alle strette la donna e in tal modo costringerla a prendersi le sue responsabilità per le cattive azioni commesse.

In attesa di scoprire come si evolverà questa vicenda, le trame della soap opera rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Viola, la quale si renderà conto di non poter più nascondere il sentimento che prova nei confronti di Damiano.

Per tale motivo si dirà pronta a uscire allo scoperto e affronterà anche i suoi familiari, per provare a spiegare cosa stia succedendo nella sua vita.

Damiano rischia grosso: anticipazioni Upas al 3 novembre

Le trame della soap opera serale di Rai 3 raccontano che ci sarà spazio anche per le vicende di Damiano, che si ritroverà seriamente nei guai.

Il poliziotto porterà avanti la sua azione da infiltrato, ma in questi nuovi episodi della soap rischierà di essere scoperto da Eduardo e dai suoi uomini.

Per tale motivo Damiano si ritroverà in una posizione particolarmente delicata e dovrà capire se proteggere Eduardo in nome della loro vecchia amicizia oppure portare avanti la sua iniziativa.