In Terra Amara sarà la polizia a trovare il corpo senza vita di Sevda. Uccisa da Ümit, il corpo verrà occultato da Demir per impedire alla dottoressa di finire in carcere. Gesto che però potrebbe costargli caro, visto che la polizia sospetterà subito di lui e lo convocherà in commissariato per un interrogatorio.

Sevda muore, ma fa a Demir una specifica richiesta

Sevda morirà davanti agli occhi di Demir e Ümit. Sarà quest'ultima a ucciderla accidentalmente: la sua intenzione sarebbe stata quella di far fuori Demir, ma Sevda ha deciso di salvarlo facendogli da scudo.

La donna prima di morire gli estorcerà una promessa: deve proteggere la figlia e non deve permettere che per il suo omicidio finisca in carcere.

Sarà per questo che Demir deciderà di prendersi cura del corpo di Sevda: lo custodirà nel bagagliaio della sua macchina e lo seppellirà in un luogo lontano. L'uomo, però, dovrà far fronte a un altro problema: Ümit.

Ümit, per niente grata a Demir, lo minaccia senza pietà

Demir, forse, avrebbe creduto che Ümit si sarebbe fatta da parte, visto che l'ha salvata dal carcere, invece la ragazza userà l'omicidio di Sevda per minacciarlo: se non la farà vivere a Villa Yaman, andrà dritta dalla polizia e lo denuncerà per l'omicidio della madre.

Demir non potrà che sottostare alla minaccia di Ümit e lasciarla vivere a Villa Yaman, lasciando Züleyha senza parole.

Si arrabbierà veramente tanto davanti a questa scelta del marito e non riuscirà a trovare un motivo valido che l'abbia portato a tenere la sua amante proprio a casa loro. Per Züleyha sarà l'inizio di un incubo.

Demir svela il suo segreto a Züleyha: Sevda è morta

Demir non riuscirà a tenere per sé il ricatto di Ümit, per questo avrà un confronto con la moglie e le dirà ciò che è accaduto a Sevda.

Züleyha rimarrà senza parole, com'è possibile che Ümit voglia usare la morte della madre per fare del male a una persona che l'ha salvata?

Züleyha sarà non solo molto triste per la morte di Sevda, ma avrà paura che il suo matrimonio vada incontro ad un ostacolo che potrebbe rivelarsi insormontabile.

Demir sospettato dell'omicidio di Sevda

Intanto la sparizione di Sevda diventerà l'enigma principale di cui si occuperà la polizia. Le ricerche proseguiranno a ritmo serrato, fino a quando in un campo verrà dissotterrato un corpo. La polizia lo manderà ad analizzerà e così si scoprirà che è quello di Sevda.

Demir, viste le vicissitudini che ci sono state nell'ultimo periodo, sarà il primo a essere sospettato e molto presto verrà convocato in commissariato per un interrogatorio. A Züleyha sembrerà di essere entrata in un tunnel senza uscita, i suoi problemi sembreranno non avere una fine.