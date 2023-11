Continua su Canale 5 l'appuntamento con la soap tv americana Beautiful, che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 13 a sabato 18 novembre, Brooke e Taylor litigheranno in quanto Logan accuserà la rivale di stare utilizzando Douglas come pretesto per allontanarla da Ridge. Inoltre Sheila si nasconderà ancora da Deacon, mentre la famiglia Forrester festeggerà il ritorno di Finnegan.

Sheila chiede aiuto a Deacon per nascondersi dalla polizia

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 13 al 18 novembre, Steffy e Finnegan trascorreranno insieme una notte romantica.

Intanto Ridge spiegherà a Quinn, Carter e Zende che Sheila è deceduta, in quanto sbranata da un orso. In realtà però la donna starà benissimo e si troverà nell'abitazione di Deacon, al quale ha chiesto di nasconderla visto che è ricercata dalla polizia. Sharpe temerà di essere arrestato. La situazione si complicherà quando il suo agente di sorveglianza si recherà da lui. L'anziana Carter supplicherà l'amico a non abbandonarla al suo destino.

Sheila promette una importante somma di denaro a Deacon

Secondo le anticipazioni televisive fino al 18 novembre, Hope racconterà a Brooke di essere preoccupata per Douglas, in quanto trasferendosi a casa di Eric potrebbe subire qualche turbamento. Il patriarca Forrester e Donna invece saranno felici all'idea di vivere insieme ai loro nipoti, ma nello stesso tempo domanderanno a Ridge il suo pensiero in merito alla posizione presa da Hope.

Inoltre Brooke sceglierà di confrontarsi direttamente con Taylor, per chiederle se la novità di Douglas è stata una sua idea per farla divorziare dal marito. Le due rivali finiranno per litigare.

Nel frattempo Hope e Thomas proseguiranno il loro dialogo in merito alla decisione migliore da prendere per Douglas. In tutto questo Sheila inviterà Deacon a darle il suo supporto e gli offrirà una imponente somma di denaro.

L'uomo di fronte a questa nuova situazione venutasi a creare, sceglierà di tenere nascosta la donna in casa sua. La famiglia Forrester invece si ritroverà compatta a casa di Eric per celebrare Finnegan. Non saranno presenti Brooke e Liam e questa cosa farà pensare alla Logan senior che sia Steffy che Taylor stanno usando il bambino per farla allontanare dallo stilista.

Hope va da Deacon per avere qualche consiglio

Hope cercherà di evitare che le diatribe riguardanti Douglas possano portare ad una guerra tra le famiglie Logan e Forrester. Taylor non muterà il suo pensiero e ribadirà il concetto che il bambino debba vivere con il padre. Intanto i Forrester saranno insieme a Finnegan, ma loro saranno incuranti del fatto che Sheila è una minaccia concreta. Infine Brooke consiglierà Hope di non essere troppo permissiva verso la famiglia Forrester, mentre la giovane Logan si recherà dal padre in cerca di buoni consigli.