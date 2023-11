Durante una chiacchierata con Giuseppe Garibaldi, Luzzi ha fatto notare l'atteggiamento di Massimiliano. A quel punto ha detto di non aver capito se l'attore voglia o meno corteggiarla, ma in ogni caso ha chiesto al 30enne calabrese di aiutarla ad interrompere il "piano" di Varrese.

Le parole di Luzzi

Dopo il confronto avvenuto nello studio del Grande Fratello, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi hanno deciso di mettere a tacere i dissapori e hanno iniziato una conoscenza amichevole. Durante la giornata di ieri, l'attrice nel mezzo di una chiacchierata con Giuseppe Garibaldi ha chiesto se lui fosse al corrente delle reali intenzioni di Massimiliano.

In particolare, Beatrice crede che Varrese voglia andare oltre un semplice rapporto di amicizia: "Non so se ci sta provando". Di conseguenza la concorrente ha chiesto a Garibaldi di aiutarla a capire a quale gioco sta giocando Massimiliano: "Non vorrei che lo facesse, almeno in questo aiutami". Dunque Beatrice Luzzi ha ribadito l'intenzione di non volere andare oltre un rapporto di amicizia con Varrese.

La possibile strategia di Varrese

Prima della tregua con Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese aveva confidato ad alcuni compagni d'avventura una strategia per smascherarla. Ciro Petrone parlando con alcuni compagni d'avventura li ha messi al corrente del piano architettato da Massimiliano. Sebbene Ciro non abbia fatto il nome dell'altra persona, Rosy Chin ha affermato: "Oddio Max vuole fare V per vendetta", mentre Anita Olivieri ha detto: "Max e Bea?

Oddio bellissimo". Massimiliano Varrese da tempo sostiene che Beatrice Luzzi sia attratta da lui, ma che non voglia ammetterlo a sé stessa.

Garibaldi e Varrese a confronto

Nel frattempo, ieri c'è stato anche un confronto tra Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese. Quest'ultimo nel vedere il coinquilino infastidito dalla sua vicinanza a Beatrice Luzzi ha chiesto se fosse geloso.

Successivamente l'attore ha detto di essere contento per essersi avvicinato in modo naturale alla coinquilina, poiché la mancanza di litigi tra di loro si sta ripercuotendo sulla serenità della casa. Infine Massimiliano Varrese ha chiarito la sua posizione su Beatrice Luzzi: "Io non voglio interferire nella vostra storia, adesso rasserenati".

Dal canto suo, Garibaldi ha precisato che non ha più intenzione di effettuare dei passi verso l'attrice. Nel caso dovesse esserci un riavvicinamento dovrà avvenire tutto in modo naturale. Infine ha ribadito di non essere mai stato geloso di Massimiliano, ma non ha nascosto di aver pensato che il riavvicinamento facesse parte del piano.