Per Züleyha in Terra Amara non sono in arrivo dei momenti felici. È vero che ritroverà l'amore grazie a Demir, ma rischierà anche di morire e perdere il bambino che porta in grembo per via di un incidente stradale. Un brutto momento per Demir, che temerà di perdere in un colpo solo le cose più importanti della sua vita.

Züleyha scopre di essere incinta per la terza volta

Züleyha vivrà un momento di felicità veramente raro. L'ultima volta che è stata felice è stato quando Demir le ha concesso la possibilità di divorziare e vivere il suo amore con Yilmaz, ma dopo solo un giorno il ragazzo ha avuto un incidente stradale che in poche ore l'ha condotto alla morte.

Züleyha forse ha vissuto il momento peggiore della sua vita, ma prossimamente le cose sembreranno cambiare. Prima di tutto grazie all'amore ritrovato con Demir e poi per l'arrivo del terzo figlio. Dopo dei malori sospetti la ragazza capirà di aspettare un bambino e si rivolgerà al suo ginecologo per una visita.

Züleyha vittima di un incidente stradale, Ümit la soccorre

Sulla strada che da Villa Yaman porta verso lo studio medico Züleyha incontrerà un imprevisto: la strada sarà scivolosa a causa di una tanica di olio riversata sulla carreggiata. Züleyha perderà il controllo dell'auto e finirà contro un albero. La prima persona a fare da testimone all'accaduto sarà Ümit, che si troverà su quella strada intenta ad andare proprio a Villa Yaman per dire a Züleyha che lei e Demir hanno avuto una storia.

In un primo momento Ümit sembrerà proprio non volerla aiutare, solo successivamente ripenserà alla malvagità del suo pensiero e grazie all'aiuto di alcuni passanti la porterà in ospedale.

Demir teme che Züleyha possa morire

Quando Züleyha arriverà in ospedale verrà subito portata in sala operatoria: a primo impatto sembrerà che abbia delle costole rotte, oltre a diverse emorragie.

Verranno avvisati i suoi famigliari più cari e la prima a venire a conoscenza della cosa sarà Sermin, che si troverà in ospedale per altre sue faccende.

Successivamente arriverà Demir, che sarà disperato per le condizioni della moglie e temerà di perdere sia lei che il bambino che porta in grembo.

Ümit gelosa del rapporto della madre con Demir

"Ma cosa sta succedendo alla nostra famiglia", urlerà Demir disperato, anche perché sembra proprio che i problemi non vogliano lasciarli in pace. Insieme a Sevda e Gülten attenderanno che il medico esca dalla sala operatoria e magari che porti buone notizie.

La scena verrà osservata da lontano da Ümit, che si arrabbierà quando la madre consolerà Demir. Come non può pensare che quell'uomo ha fatto solo del male a sua figlia, non mantenendo tutte le promesse d'amore che le ha fatto?