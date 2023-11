Nelle puntate finali della terza stagione di Terra Amara Sevda morirà per mano di Ümit. In realtà quest'ultima avrebbe voluto uccidere Demir, ma la donna si metterà in mezzo e gli farà da scudo. Non vorrà che colui che per lei è stato come un figlio muoia a causa della pazzia di Ümit. Prima di esalare l'ultimo respiro Sevda avrà anche modo di ribadirgli che l'amore che ha provato per lui è sempre stato sincero.

Ümit e Sevda fuggono da Çukurova

Demir scoprirà che Sevda è la madre di Ümit e la loro presenza a Çukurova per lui potrebbe rappresentare solamente una minaccia.

Sarà per questo che darà a loro dei soldi e una macchina per scappare dalla città e lasciargli campo libero con Züleyha. Farà così anche perché sa che Ümit è incinta di lui e non ha nessuna intenzione di riconoscere quel bambino. In realtà la ragazza finge di essere incinta, ma lui non lo sa.

Ümit e Sevda si metteranno in viaggio. La destinazione è sconosciuta, forse si stabiliranno a Istanbul. Una delle due, però, non sembrerà tanto convinta di lasciare Çukurova.

Ümit rivela alla madre di aver finto di essere incinta

Ümit continua a serbare un certo rancore nei confronti di Demir per il modo in cui le ha allontanate dalla città. Sa che Demir sta percorrendo la sua stessa strada, così si fermerà per avere l'ennesimo faccia a faccia con lui.

Sevda proverà a farle cambiare idea dicendole che deve pensare solo al bene del suo bambino, ma Ümit scioccherà la madre sollevando la camicia e facendole vedere che non è incinta: ha finto per avvicinare Demir, in realtà indossa solo un cuscino.

Sevda rimarrà sbigottita e un po' si pentirà di aver dato retta alla pazzia della figlia, ma ormai sembrerà non esserci modo di frenare questa sorta di mina vagante.

Sevda muore tra le braccia di Demir

Ümit si fermerà e aspetterà Demir. Quando lui la vedrà ferma in una piazzola farà altrettanto. Tra i due si innescherà l'ennesimo scontro che rischierà di finire in maniera tragica, perché Ümit tirerà fuori una pistola e la punterà proprio contro Demir.

Sevda rifletterà e non vorrà che Demir, visto tutto il bene che le ha fatto, muoia a causa della pazzia della figlia, così appena Ümit farà partire un colpo di pistola Sevda si metterà in mezzo e proteggerà il ragazzo con il suo corpo.

Si prenderà il colpo in pieno e nonostante i due provino a tamponare la ferita, per Sevda sembrerà non esserci via di scampo. Avrà solo qualche istante per chiedere a Demir di non far finire Ümit in prigione per il suo omicidio e in più gli confermerà che, nonostante i dissidi degli ultimi tempi, gli ha voluto un gran bene. "Demir sappi che il mio amore per te era sincero", dirà Sevda con un filo di voce fino a esalare l'ultimo respiro.