A pochi giorni dall'ingresso di Perla al GF nella casa c'è chi è certo che prima o poi tornerà a fare coppia con Mirko. Anita e Angelica hanno concordato su un imminente ritorno di fiamma tra i due ex, soprattutto a fronte delle prime chiacchierate e dei timidi abbracci che hanno iniziato a darsi davanti alle telecamere. Vatiero, inoltre, ha cercato di mettere in guardia Brunetti su Greta e sul perché ha sbottato più volte sui social da quando è un concorrente del reality-show.

Il faccia a faccia tra le mura

Non è passata neppure una settimana da quando Perla è stata ufficializzata nel cast del GF ma sono già tanti gli spunti di discussione che ha regalato al pubblico e ai fan del suo amore con Mirko.

Domenica 19 novembre, ad esempio, la ragazza si è confrontata a lungo con l'ex, analizzando i problemi di coppia che avevano e ammettendo le sue colpe per la fine della relazione.

Il dialogo tra i due è stato sereno e i telespettatori hanno riscontrato maturità da parte di entrambi, un atteggiamento decisamente diverso rispetto a quello che hanno avuto a Temptation Island l'estate scorsa.

Questo faccia a faccia si è concluso con un abbraccio che Brunetti ha "rubato" all'ex fidanzata, un contatto fisico molto timido ma che ha emozionato ugualmente i sostenitori di questa "coppia".

L'avvertimento su ciò che accade fuori

Probabilmente inconsapevole dei dubbi che Mirko ha palesato sulla storia con Greta qualche giorno fa, ieri Perla ha cercato di metterlo in guardia su quello che la compagna sta facendo al di fuori per attirare l'attenzione.

"Per quella cosa di Angelica è successo il caos, non me l'aspettavo". ha detto il ragazzo durante il confronto con la ex.

Vatiero ha reagito immediatamente a queste parole stuzzicando Brunetti: "Forse eri l'unico a non aspettarselo. Che ti devo dire di più".

Anche se tra le righe la giovane ha lasciato intendere che Rossetti starebbe facendo di tutto pur di essere protagonista indiretta del GF, a partire dai contenuti che pubblica quotidianamente sui social per commentare ciò che accade all'interno della casa (come quando ha dato della gatta morta ad Angelica per un ballo che ha fatto con Mirko).

In arrivo una nuova puntata del GF

Mirko ha chiesto a Perla se è convinta del fatto che Greta sia più interessata ai riflettori che a lui e lei ha prontamente replicato: "Io so. Finché non so non parlo a vanvera, vedi tu".

Il commento del ragazzo è stato a favore dell'ex fidanzata: "Tu non hai mai parlato a vanvera".

La single di Temptation Island non ha ancora risposto a queste frecciatine che Vatiero le ha lanciato dalla casa del GF, anzi è da qualche giorno che si sta esponendo poco su tutto quello che riguarda il reality-show al quale si diceva potesse partecipare come concorrente.

Stasera, lunedì 20 novembre, andrà in onda una nuova puntata e l'affaire Mirko-Perla sarà sicuramente uno dei temi principali.

Alfonso Signorini dovrebbe mostrare al pubblico le opinioni che alcuni inquilini hanno espresso sulla "coppia".

Anita, ad esempio, qualche ora fa ha fatto sapere: "Certo che succederà qualcosa tra loro. Torneranno insieme, anche perché lui mi ha detto che lei ancora gli smuove qualcosa, che non gli è indifferente".