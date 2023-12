Sabato 2 dicembre Greta Rossetti entrerà al Grande Fratello in qualità di concorrente. Poche ore dunque, dopo di che per l'ex tentatrice di Temptation Island inizierà la 'reclusione' forzata, ecco che prima del grande passo la Rossetti ha deciso di pubblicare un post su Instagram salutando i fan e anticipando come si relazionerà in presenza del suo ex, Mirko Brunetti, e della sua ex, Perla Vatiero, soprattutto in riferimento al riavvicinamento che i due hanno avuto nelle ultime settimane che ha causato la rottura proprio tra lei e Brunetti stesso.

Le parole della nuova concorrente

"D’ora in poi scelgo me. Scelgo la mia tranquillità e scelgo il mio sorriso e la mia felicità. Sarò io la mia priorità. Nessun altro. Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per il sostegno e per gli insulti. Perdonatemi amici se non sono riuscita a rispondere a tutti ma siete tantissimi. Ve ne sarò sempre grata" ha scritto la Rossetti via social.

Poco dopo, tra i vari commenti, la futura concorrente del GF ha tenuto poi a precisare come si relazionerà con Mirko Brunetti e Perla Vatiero: "Ci tengo a precisare che nessuno andrà a rubare il fidanzato a nessuno, perché io sono single e quando lascio non torno indietro". Sarà davvero così neutra davanti a quello che fino a qualche settimana fa era il suo compagno?

Presto tutte le risposte.

L'antefatto

Greta Rossetti in realtà ha già fatto la propria comparsa al GF ma dall'esterno, nel corso della 22^ puntata del GF, per avere un confronto con Perla Vatiero e Mirko Brunetti. In merito a quest'ultimo, la modella ha deciso di interrompere la relazione in piedi comunicandoglielo in diretta tv attraverso un monitor: "Non sei l'uomo che voglio nella mia vita".

La 25enne ha riferito di essere rimasta delusa da alcuni atteggiamenti del compagno che ha sminuito il loro rapporto mostrandosi sempre più vicino alla Vatiero, la sua ex.

Al termine del confronto Alfonso Signorini ha chiesto a Rossetti se volesse diventare una nuova concorrente ricevendo un si come risposta: "Non vedo perchè debba precludermi una possibilità per Mirko che non se lo merita, quindi dico di si".

"Chissà che stando insieme 24 ore su 24 tu e Mirko non possiate chiarirvi, mai dire mai" ha allora replicato Signorini, ricevendo però degli sguardi di disapprovazione della Rossetti che ha lasciato intendere come non cercherà di riavvicinarsi a lui. "Allora magari incontrerai qualcun altro di interessante" ha incalzato il conduttore del reality, ottenendo questa volta un parere positivo: "Questo è più probabile" ha concluso lei.