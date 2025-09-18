Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea sono due dei tanti protagonisti di Uomini e donne che si sono lasciati durante l'estate, e qualche giorno fa si sono ritrovati faccia a faccia in studio. Nel corso di una registrazione della nuova edizione, infatti, i due ex si sono confrontati sui motivi che li hanno portati a dirsi addio: se il cavaliere non ha escluso un possibile riavvicinamento in futuro, la dama ha ribadito che per lei è tutto finito e ha accettato di uscire a cena con Federico Mastrostefano.

Le ragioni dell'addio durante l'estate

Notizia di pochi giorni fa è che Barbara è tornata a Uomini e donne: in una puntata che è stata registrata questa settimana, infatti, la maestra è apparsa in studio e ha avuto un confronto con Ruggiero.

I due hanno parlato a lungo di quello che è successo tra loro durante l'estate, in particolare il cavaliere si è preso le colpe della rottura sostenendo che non sarebbe stato in grado di stare vicino alla compagna nel periodo immediatamente successivo all'incidente della sorella.

L'uomo, però, si è giustificato sostenendo di avere un blocco legato alla scomparsa di due persone a lui molto care, e sarebbe questo il motivo per il quale non ha dimostrato affetto alla fidanzata nei mesi scorsi.

Ruggiero, però, ha detto più volte che prova ancora un sentimento per Barbara e che non esclude un possibile riavvicinamento in futuro, ma lei è stata categorica: la protagonista del trono Over ha escluso un ritorno di fiamma e si è riaccomodata nel parterre femminile.

Barbara si rimette in gioco

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate il 15 e il 16 settembre, inoltre, svelano che Barbara non ha perso tempo e si è subito rimessa in gioco.

A poche ore dal suo ritorno, infatti, la dama di Uomini e donne ha detto "sì" ad una cena con Federico: i due si sono accordati in studio per vedersi subito dopo le riprese a Roma.

I fan sono incuriositi da questo avvicinamento soprattutto perché il cavaliere sembrava molto interessato ad Agnese, tant'è che per lei aveva accantonato le conoscenze con altre due signore del parterre.

Chi si è lasciato ed è tornato nel parterre

Sono diversi i protagonisti di Uomini e donne che hanno ripreso posto nel parterre all'inizio dell'edizione 2025/2026.

Gloria e Guido si sono lasciati durante l'estate e attualmente sono nel cast del programma, e lo stesso discorso vale per Cinzia (che ha detto addio ad Antonio ed è tornata in studio) e per Barbara.

Margherita e Morena, invece, al momento non sono state richiamate dalla redazione nonostante siano di nuovo single: la prima ha chiuso con Dennis a giugno, la seconda non fa più coppia con Francesco da qualche settimana.