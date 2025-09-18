La coppia formata da Stefano De Martino e Caroline Tronelli è senza dubbio la più chiacchierata del momento. In questi giorni, i fotografi del settimanale Oggi hanno immortalato la coppia intenta a litigare mentre si trovava a cena in un ristorante. Stando a quanto si apprende da Alessandro Rosica, pare che la ragazza sia gelosa del rapporto tra l'attuale compagno e la sua ex moglie: "A lei non va giù che lui cerchi sempre Belen".

Tutti i dettagli della lite tra De Martino e Tronelli

L'esperto di gossip Alessandro Rosica tramite il suo account Instagram ha svelato dettagli sulla discussione avvenuta alcuni giorni fa in un locale di Roma tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli: "A lei non va proprio giù che Stefano cerchi costantemente la sua ex Belen Rodriguez" .

Sebbene non ci sia alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, tali dichiarazioni fanno eco a quanto riportato da Andrea Biavardi, nonché direttore del settimanale Oggi: "Per la prima volta Stefano ha litigato in pubblico con la sua fidanzata. Parliamo di una vera e propria lite che ci ha raccontato anche chi era presente nel locale". Alberto Dandolo ha invece raccontato che oltre alla discussione avvenuta in un ristorante di Prati, il conduttore di Affari Tuoi ha rischiato di rimanere chiuso fuori casa: la ragazza ha addirittura abbandonato il locale da sola, in quanto contrariata dalle affermazioni del suo partner. Ad alimentare ulteriori pettegolezzi sui motivi della prima lite di coppia, ha pensato Riccardo Signoretti: "Tanti indizi e una gola svelano come stanno davvero le cose tra i dovuti ex.

Belen e Stefano si amano ancora e si vedono di nascosto" .

Il momento difficile del conduttore

De Martino sta vivendo un momento particolare sia dal punto di vista sentimentale che professionale.

Nelle settimane precedenti, un haker ha diffuso in rete le immagini della videosorveglianza di casa e ha ripreso il presentatore televisivo in atteggiamenti intimi con Tronelli. Per questo motivo è stata avviata un'indagine. Per quanto riguarda la professione, da quando è iniziata la nuova stagione di Affari tuoi, il programma non riesce più a vincere la sfida degli ascolti contro il concorrente Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna.

Belen Rodriguez tace

Intanto Belen Rodriguez ha preferito non commentare i rumor legati a possibili incontri segreti con l'ex marito De Martino.

Tuttavia in un'intervista la showgirl ha affermato: "Con gli ultimi fidanzati mi sono fidanzata solo per colmare un vuoto affettivo e perché non volevo stare da sola". Inoltre Belen ha ammesso che la fine del matrimonio con il 35enne campano l'ha vissuto con un vero e proprio fallimento.