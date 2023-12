Marta Guarnieri è tornata a Il Paradiso delle signore dopo una lunga assenza di circa due anni passati negli Stati Uniti d'America. In quel di Milano ha potuto riabbracciare papà Umberto e zia Adelaide, trovando un po' di pace. Già, perché pare proprio che sia successo qualcosa di grave a New York e sia a causa di ciò che Marta è stata costretta a rientrare in Italia. Lo ha rivelato l'attrice Gloria Radulescu in un’intervista alla rivista Dipiù.

I dettagli sono ancora ignoti ma, dalle parole dell'attrice, è chiaro che si tratta di qualcosa di molto importante e che avrà conseguenze rilevanti nella dinamica della soap.

Il Paradiso delle signore: il ritorno di Marta a Milano

Marta è rientrata in Italia e ha scoperto tutte le novità della sua famiglia e non solo. Papà Umberto ora ha una relazione con Flora, che pare averla colpita in positivo. Vittorio, il suo ex, ha invece una storia d'amore con Matilde.

La giovane Guarnieri non ha però ancora detto nulla di ciò che è successo a New York, la città nella quale aveva deciso di vivere per fare carriera, lasciando Vittorio proprio quando c'era la possibilità di recuperare il loro matrimonio.

Gloria Radulescu ha stuzzicato la curiosità dei fan, dicendo che ci sarà un colpo di scena che permetterà di capire perché ha deciso di tornare a Milano e soprattutto che cosa ha lasciato in America.

Marta e il passato che ritorna

Nel corso della sia intervista, Gloria Radulescu ha aggiunto che Marta è tornata a Milano per proteggersi da una situazione complicata e che ha bisogno di prendersi una pausa. ''A volte il passato ti viene a cercare'', ha continuato l'attrice.

Dalle anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore si evince che nelle puntate di questa settimana Marta avrà ancora delle remore a confessare cosa è successo in America, probabilmente riguardo una sua relazione.

Chi soffrirebbe per la sua rivelazione sarebbe Umberto, il suo affezionato e protettivo padre.

Un riepilogo su Vittorio e Marta: una storia d'amore 'impossibile'

I fan della soap sperano che Marta e Vittorio tornino insieme, ma il tutto pare piuttosto difficile. Conti ha sopportato troppe volte i capricci della moglie e le sue insicurezze, oltre che i numerosi dietrofront: è stato capace di perdonare anche un tradimento, per poi rimanere all'angolo perché Marta ha preferito la carriera.

Ora Vittorio ha trovato l'amore con Matilde, che aspetta speranzoso torni dal Giappone.

Marta, dal canto suo, non sembra avere più alcuna affinità con Conti: è una donna d'affari, proiettata al futuro e molto cambiata rispetto al passato, quando per lei contava solo il sentimento puro e la passione. Comunque sia, mai dire mai: ne Il Paradiso delle signore i ritorni di fiamma inaspettati non sono mai mancati.