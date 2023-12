La serata di domenica 24 dicembre 2023 in televisione, come ogni anno, avrà un palinsesto piuttosto tradizionale, visto che diverse emittenti punteranno su prodotti oramai evergreen per la vigilia di Natale, come "Una poltrona per due" su Italia 1 e il Festival del circo di Montecarlo su Rai 3. Ma ci saranno anche alcune innovazioni, come il film "Remi" su Rai 1, il concerto di Elisa su Canale 5 e diverse pellicole sulle altre reti

Il palinsesto della vigilia di Natale sulle principali reti Rai

Il palinsesto della prima serata di Rai 1 sarà influenzato dal fatto che la Messa di Natale di Papa Francesco quest'anno si tiene nel tardo pomeriggio, dalle ore 19:20 e occuperà la rete ammiraglia per circa due ore.

Alle ore 21.15 ci sarà un'edizione ridotta del Tg1, a seguire verrà trasmesso il film "Remi" del 2018.

Su Rai 2 verranno trasmessi due film a tema natalizio, ossia alle ore 21 "Natale a Roma" del 2019 e poi alle 22.40 "Natale e Castel Hart" del 2021.

Su Rai 3 torna il Festival Internazionale del circo di Montecarlo, un appuntamento ormai classico per la sera della Vigilia di Natale per la terza rete Rai, dove viene trasmesso ormai consecutivamente dal 1996, con alcune rare eccezioni (nel 1997 e nel 2017 non andò in onda, mentre nel 2021 e 2022 venne trasmesso come "il meglio di" relativo agli anni precedenti), quest'anno invece verrà trasmessa appunto la 45^ edizione di questo 2023.

La programmazione dei principali canali Mediaset per la prima serata del 24 dicembre

Passando sui canali Mediaset, Rete 4 propone il film statunitense "Un amore tutto suo" del 1995.

Canale 5 trasmette invece "Elisa, buon Natale anche a te", un concerto evento realizzato a Milano dalla cantante friulana Elisa.

Italia 1 punta sul classico: torna infatti "Una poltrona per due" del 1983, il film con Eddie Murphy e Dan Aykroyd viene ormai trasmesso dal canale Mediaset ogni anno per la Vigilia di Natale a partire dal 1997 (con un'unica eccezione, nel 2005).

Le altre proposte tv

Su un soggetto cinematografico simile punta anche La7, che trasmetterà il film "Un povero ricco" del 1983 con protagonista Renato Pozzetto.

Cine34, il canale Mediaset dedicato al cinema e in particolare alle commedie, dalle ore 20:50 punta sul film "Il peggior Natale della mia vita" del 2012, con Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi, immediatamente a seguire gli stessi due attori sono protagonisti anche del film "Soap opera" del 2014, in onda alle ore 22:50.

RaiMovie invece alle ore 21:10 propone "Una famiglia mostruosa", pellicola del 2021 con nel cast Paolo Calabresi, Massimo Ghini e Lucia Ocone, mentre dalle ore 22:50 trasmette "La cena di Natale", film del 2014 che ha nel cast Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido.