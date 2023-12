Uomini e donne come ogni anno si prenderà una pausa durante le festività natalizie. L'ultima puntata di questo 2023 andrà in onda il 22 dicembre. Tronisti, dame e cavalieri andranno in vacanza e torneranno in onda a gennaio del 2024. Con il nuovo anno ci potrebbero essere delle sorprese, come quelle del ritorno di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri.

Uomini e donne si ferma prima di Natale: ultima puntata il 22 dicembre

Uomini e donne terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 ancora per pochi giorni. Il dating di Maria De Filippi si prenderà una pausa in occasione delle festività natalizie.

L'ultima puntata prima di natale andrà in onda venerdì 22 dicembre 2023. Per due settimane i fan della trasmissione dovranno fare a meno delle vicende di dame, cavalieri e tronisti.

Al posto del dating di Maria De Filippi dal 27 al 29 dicembre andrà in onda una maxi puntata della soap La Promessa. Per i giorni seguenti non si hanno conferme ufficiali da parte di Mediaset, ma potrebbero andare in onda film a tema natalizio.

Quando torna Uomini e donne: la prima puntata del 2024 lunedì 8 gennaio

A questo punto viene da chiedersi quando torneranno in onda le vicende dei protagonisti di Uomini e donne. I fan del programma possono stare tranquilli. La pausa durerà un paio di settimane visto che la prima puntata del 2024 è prevista per lunedì 8 gennaio.

A partire da questa data, la programmazione del pomeriggio di Canale 5 tornerà alla normalità.

Nel corso di queste due settimane di stop verranno comunque fatte delle nuove registrazioni. Non è chiaro se le nuove puntate verranno registrate prima di natale oppure nella settimana che precede il capodanno. Comunque sia, queste nuove registrazioni sono molto attese dai fan del programma, visto che potrebbero esserci diverse sorprese come ad esempio la fine dei percorsi dei due tronisti Cristian e Brando.

Ipotesi sulle nuove puntate: Roberta e Riccardo tronisti

Ancor prima di sapere cosa succederà nelle nuove registrazioni, sul web gli utenti stanno facendo varie ipotesi. Dopo l'abbandono di Roberta Di Padua [VIDEO], i fan sono certi che la dama farà presto ritorno in trasmissione. Qualcuno ipotizza che sarà presente in studio dopo la pausa natalizia, questa volta sul Trono classico.

Altra ipotesi che va per la maggiore leggendo i vari commenti sui social è quella del ritorno di Riccardo Guarnieri. Anche nel suo caso si ipotizza un ruolo diverso rispetto al passato. Non più cavaliere del Trono Over, bensì tronista. D'altronde Maria De Filippi in occasione della presentazione di Ida Platano, aveva assicurato che sarebbe iniziata una nuova era per il filone classico della trasmissione. Se Brando e Cristian a breve faranno la loro scelta, il loro posto potrebbe essere preso proprio da Roberta e Riccardo.