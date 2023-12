In Terra Amara, dopo la morte di Saniye, Gaffur sarà nel mirino di un'altra donna: Cevriye, la nuova cuoca di Villa Yaman nonché cugina di Raşit. Lei gli darà tutte le attenzioni possibili, proprio come se fosse sua moglie, ma a lui questo comportamento non piacerà. Sarà Raşit a fargli notare che la cugina è innamorata di lui, ma Gaffur non prenderà bene la cosa.

A Villa Yaman arriva Cevriye

La morte di Gülten e Saniye scombussolerà parecchio la vita degli abitanti di Villa Yaman, anche perché in cucina mancheranno due grossi pilastri. Si dovrà trovare una soluzione per mandare avanti la casa, anche perché Fadik non ci riuscirà da sola, ma a quanto pare la risposta a tutti i problemi sarà dietro l'angolo.

A Çukurova arriverà Cevriye, la cugina di Raşit che giungerà in città per fargli visita. La donna è anche una brava cuoca, così verrà assunta nella tenuta e affiancherà Fadik nella cucina di Villa Yaman.

Cevriye e l'ossessione per Gaffur

Dopo la morte di Saniye le cose cambieranno anche per Gaffur, perché la sua casa verrà data a Sermin e Betül, che non vivranno nelle condizioni migliori. Lui e Üzüm si trasferiranno a vivere nella villa, anche se a Gaffur questa cosa starà particolarmente stretta, perché vorrebbe una casa tutta sua.

L'uomo, però, inizierà a subire delle particolari attenzioni da parte di Cevriye, che gli starà sempre alle calcagna. Si preoccuperà per lui, gli chiederà spesso se ha mangiato e sembrerà disposta a fare qualsiasi cosa pur di renderlo felice, ma a Gaffur tale atteggiamento non gli piacerà.

Gaffur e l'ennesimo scontro con Raşit

Stanco di avere Cevriye sempre dietro ne parlerà con Raşit. Gli spiegherà che la cugina è abbastanza invadente e che non lo lascia un attimo in pace. Sarà così che Raşit proverà a fargli aprire gli occhi: "Non hai capito che Cevriye si è innamorata di te?".

Gaffur non sarà tanto felice della cosa, soprattutto quando Raşit gli consiglierà di sposarla, così potrebbero diventare cognati.

A quel punto Gaffur prenderà Raşit per il collo e gli consiglierà di non dargli più dei simili suggerimenti. Sarà talmente alterato per la cosa che inizierà a picchiarlo con dei porri. La povera Cevriye sembra proprio non avere speranze.

Chi è Cevriye, la nuova arrivata a Villa Yaman

Cevriye è interpretata da Irmak Aydın, attrice ancora sconosciuta al pubblico di Canale 5 in quanto non ha mai preso parte alle varie serie turche andate in onda nella rete.

Farà il suo debutto in Terra amara nella quarta stagione, dopo la morte di Saniye e Gülten, e complessivamente parteciperà a 20 episodi.

Sarà la nuova cuoca di Villa Yaman, molto esperta ma anche curiosa e pettegola, ma alla fine si dimostrerà essere un personaggio molto dolce e divertente.