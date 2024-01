Nonostante siano trascorsi solo pochi giorni dall'inizio del 2024, Un posto al sole ha già offerto numerose sorprese. Il primo gennaio ha debuttato la nuova sigla, seguita, due giorni dopo, dall'addio di Speranza. Il 4 gennaio, invece, ha visto un ritorno del tutto inaspettato: quello di Alice Pergolesi.

Questo evento è rapidamente diventato virale sui social dedicati al daily drama partenopeo, scatenando il dibattito tra i fan che si domandando adesso se la sua presenza sia stata solo una breve comparsata o se preannunci l'inizio di un coinvolgimento più stabile e continuativo nella nuova stagione.

Un posto al sole, puntate 2023: Alice torna nella nuova stagione?

È importante precisare che, al momento, non esistono anticipazioni ufficiali riguardanti un possibile ritorno di Fabiola Balestriere in "Un posto al sole". Contrariamente a quanto avvenuto in passato, quando la sua ultima apparizione era stata annunciata con largo anticipo, questa volta non sono emersi indizi che suggeriscano un suo ritorno nella serie. Attualmente dunque, rimane incerto se l'apparizione di Alice sia stata un breve cameo o se anticipi un coinvolgimento più ampio nella trama.

L'anno scorso, Alice fece la sua prima comparsa in una breve videochiamata prima di entrare ufficialmente nel cast. Questo potrebbe suggerire che gli sceneggiatori stiano adottando un approccio simile, mostrandola inizialmente per un breve periodo per poi reintegrarla nel cast in seguito.

Va notato che raramente i personaggi storici vengono reintrodotti per una sola sequenza. Tali espedienti non sono stati utilizzati neanche in occasioni speciali come funerali o matrimoni, rendendo improbabile che Alice sia riapparsa esclusivamente per questo episodio. Inoltre, ci sono alcuni indizi che fanno pensare a un possibile ritorno della nipote di Marina.

Un posto al sole: è tempo di cambiamenti

Con gli addii recenti di Speranza, Franco e Angela, si sono liberati diversi slot. Alice, con le sue caratteristiche di giovinezza, solarità e una certa incisività, potrebbe portare freschezza alle trame. Apprezzata ma anche osteggiata dal pubblico per il suo carattere sopra le righe, Alice ha il potenziale per sviluppare rapporti con altri personaggi, arricchendo così le dinamiche della storia.

D'altronde, il pubblico ha dimostrato grande apprezzamento per la "linea giovane" di Un posto al sole, ecco che l'introduzione di nuovi elementi potrebbe arricchire significativamente le trame della serie.

Alice rivedrà Nunzio?

L'anno scorso, nel suo arco narrativo durato alcuni mesi, Alice ha regalato numerose chicche agli spettatori. La sua festa di Capodanno ha riempito la Terrazza di giovani, come non si vedeva da anni. Il suo saluto in "corsivo" ai follower è diventato virale anche se, ovviamente, la gente la ricorda soprattutto per la sua falsa accusa di aggressione ai danni di Nunzio.

Alice è una ragazza allegra, solare ma anche profondamente immatura e instabile. Probabile che i suoi modelli genitoriali non l'abbiano aiutata moltissimo, in ogni caso, per quanto sia una sorta di "agente del caos" rientra sicuramente nei "buoni".