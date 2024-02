È tempo di pagelle per i protagonisti del Grande Fratello dopo la diretta del 19 febbraio. Beatrice Luzzi continua ad essere una delle protagoniste assolute di questo programma, soprattutto quando ha smascherato le strategie del gruppetto, mettendo in dubbio la veridicità della tregua messa in atto dal team Perla verso di lei. Signorini continua non si sa perché a puntare sulle pseudo storie d'amore come quella di Letizia e Paolo, fatta passare come una storia importante ma a cui i telespettatori non credono affatto. Insufficienza per questa coppia o presunta tale, così come per Perla e Mirko.

Beatrice ci vede lungo: voto 8 in pagella

Beatrice Luzzi continua ad essere la 'regina di cuori' di questo Grande Fratello. Sicuramente è un passo avanti agli altri e lo ha dimostrato nel momento in cui ha messo in dubbio la veridicità della tregua che avrebbero messo in atto i componenti del cosidetto 'branco. L' attrice crede che abbiano ricevuto un messaggio dall'esterno e solo per questo avrebbero cambiato atteggiamento, mostrandosi più gentili con lei. I fatti le hanno dato ragione, visto che ancira una volta il gruppetto l'ha mandata in nomination. Voto in pagella per Beatrice: 8.

Letizia-Paolo, una storia a cui non crede nessuno: voto 3

Ancora non si capisce il motivo per il quale Alfonso Signorini continui a puntare su pseudo storie d'amore come quella di Letizia e Paolo.

In puntata è stata descritta come una storia importante con tanto di dichiarazioni zuccherose e promesse a cui nessuno crede. I due non convincono la maggior parte dei telespettatori. I due piccioncini in studio, hanno rivisto insieme 'il film della loro love story'. Una noia colossale. Cesara Buonamici si professa fan di questa coppia.

Viene il dubbio che l'opinionista e il conduttore stiano guardando un altro Grande Fratello. Per Letizia e Paolo: voto 3 in pagella.

Perla-Mirko, voto 4: finita la telenovela (si spera)

Voto 4 per Perla e Mirko. Nonostante sia stato eliminato per volere del pubblico già da alcuni mesi, Mirko Brunetti continua a fare avanti e indietro dalla casa di Cinecittà.

Tutto per alimentare il Gossip sul presunto ritorno di fiamma con la ex Perla Vatiero. Un tira e molla che ha decisamente stancato. Forse si è giunti ad una conclusione, visto che nella diretta del 19 febbraio, lui ha ammesso che l'amore per Perla non è mai passato. I due hanno sancito la riconciliazione con un abbraccio. Cosa strana e che fa sorridere è il fatto siano stati restii a scambiarsi un bacio in diretta Tv per via delle telecamere. Ma come? Sono diventati famosi proprio grazie alla Tv e ora fanno i timidi? Si spera che non vengano più dedicati a loro blocchi intere nelle prossime puntate.