Hulya, la sorella di Hakan, morirà nella puntata di Terra amara che andrà in onda mercoledì 14 febbraio.

Zuleyha e Fikret partiranno subito per Smirne, con la speranza di incontrare Gumusolu al funerale e capire finalmente di chi si tratta. Mehmet, invece, sarà costretto a piangere la perdita di sua sorella restando in disparte.

Zuleyha esprimerà il suo dispiacere alla famiglia della ragazza e quando resterà da sola sulla sua tomba le chiederà perdono per gli errori commessi da Demir donandole una rosa rossa.

L'ultimo addio a Hulya e le scuse di Zuleyha

Il procuratore di Cukurova verrà a sapere della morte di Hulya Gumusoglu e avvertirà tempestivamente Zuleyha. Una volta appresa la notizia, la donna non esiterà a partire con Fikret per partecipare ai funerali della ragazza. Recandosi a Smirne, i due avranno la speranza di incontrare finalmente Hakan per l'ultimo saluto a sua sorella. Alla cerimonia sarà presente la famiglia di Hulya, ma di suo fratello non ci sarà traccia. Zuleyha porgerà le sue condoglianze alla madre di Hulya e quando tutti andranno via resterà da sola sulla tomba della ragazza. Zuleyha lascerà così una rosa rossa accanto alla lapide e chiederà perdono a Hulya per tutti gli errori commessi da Demir in passato nei suoi confronti.

Il dolore di Hakan che assisterà a tutto di nascosto

Mehmet non potrà ovviamente assistere al funerale di sua sorella altrimenti Zuleyha avrebbe scoperto la sua vera identità. L'uomo, tuttavia, si recherà a Smirne e sarà presente alla cerimonia restando in disparte e nascondendosi dietro un albero. Mehmet piangerà da solo per la morte di Hulya e osserverà Zuleyha senza poter avvicinarsi a lei.

Non poter dire alla sua fidanzata di essere Hakan Gumusoglu sarà un peso sempre più insostenibile per lui. Il pensiero di poter perdere la donna che ama, però, farà desistere Mehmet dal dirle la verità sul suo conto.

La triste storia di Hulya Gumusoglu e la sofferenza per Demir

Hulya Gumusoglu ha sofferto molto nella sua vita a causa di Demir.

Da ragazza era fidanzata con Yaman che all'epoca dei fatti era un collega di università di suo fratello Hakan.

Durante la loro relazione Demir scriveva a Hulya delle lettere d'amore promettendole un futuro insieme, salvo poi tirarsi indietro e invaghirsi di un'altra ragazza.

Per Hulya il dolore fu insostenibile, disperata la ragazza si gettò nel vuoto dal balcone di casa con l'intento di suicidarsi. Come conseguenza della caduta Hulya rimase paralizzata e costretta a vita su una carrozzina.

Hakan è venuto a sapere della storia d'amore tra sua sorella e Demir solo quando ha conosciuto Zueyha, la cosa non ha fatto altro che intensificare il suo odio nei confronti di Yaman.