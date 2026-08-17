Ricardo tornerà a La Promessa nelle prossime puntate: abbraccerà Santos che ha appena perso sua madre, ma l'uomo sarà freddo con Pia.

Le anticipazioni rivelano che Ricardo correrà da suo figlio appena saprà la brutta notizia della morte di Ana. Pia si offrirà di accompagnare Ricardo al funerale, ma lui rifiuterà con distacco.

L'addio di Ricardo a La Promessa non è definitivo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la partenza improvvisa di Ricardo lascerà un grande vuoto al palazzo. Il primo a sentire la sua mancanza sarà Santos che oltre al dispiacere dovrà fare i conti con i suoi sensi di colpa.

Il ragazzo, infatti, si renderà conto di aver esagerato con i suoi comportamenti ostili e non si darà pace per il fatto che Ricardo non ha voluto neanche salutarlo. A soffrire molto per Ricardo sarà anche Pia, consapevole che il suo amato ha perso il posto di lavoro per far tornare lei a La Promessa. Dell'uomo non ci saranno notizie per molto tempo: nessuno saprà dove si trova, né se abbia trovato un altro lavoro. Quello di Ricardo, però, non sarà un addio definitivo. Tutto avrà inizio con una tragedia che segnerà profondamente Santos. La Guardia Civil arriverà al palazzo con una notizia pessima: la signora Ana è stata trovata priva di vita. Il giovane avrà il sostegno dei suoi colleghi, ma per lui sarà un momento così buio che non vorrà accanto nessuno.

Il giorno del funerale di Ana, però, Ricardo tornerà a La Promessa per aiutare suo figlio.

L'abbraccio tanto atteso tra padre e figlio

Nelle prossime puntate de La Promessa, Ricardo si ripresenterà al palazzo per abbracciare Santos e accompagnarlo al funerale di sua madre. L'uomo arriverà nello studio di Cristobal e senza dire neanche una parola soffocherà il pianto di suo figlio tra le sue braccia. "Sono venuto appena ho saputo", dirà Ricardo scusandosi di non essere arrivato prima. Santos racconterà a suo padre il terribile momento vissuto quando ha appreso la notizia e gli chiederà di passare un po' di tempo con lui. Al momento di seppellire Ana, Pia si farà avanti per accompagnare Ricardo, ma lui rifiuterà freddamente il suo aiuto. Sarà chiaro che il forte legame che univa i due innamorati è andato scemando.