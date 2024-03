Finn tornerà a casa con Steffy nelle puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti ma non riuscirà a distogliere il suo pensiero dalla morte di Sheila. Le anticipazioni spiegano che Finn avrà degli incubi e anche delle allucinazioni e vedrà il corpo senza vita di sua madre sulla scena del delitto. Il medico proverà in tutti i modi a stare con Steffy, ma il trauma sarà troppo forte e le immagini dello scontro tra Sheila e sua moglie compariranno all'improvviso.

Il ritorno a casa di Finn e Steffy

Dopo la morte di Sheila, per Finn arriverà il momento di dover mettere da parte il dolore e affrontare la quotidianità, ma non sarà facile.

Il medico tornerà a casa con sua moglie che gli spiegherà di aver chiamato un'impresa di pulizie, pronta a ripartire da zero. Finn si siederà sul divano con sua moglie e la bacerà, ma appena resterà da solo non potrà fare a meno di pensare che in quella casa Steffy ha accoltellato a morte Sheila. Finn si addormenterà e avrà un incubo in cui vedrà la scena dell'aggressione di sua moglie nei confronti di sua madre, e sentirà Sheila implorare il suo aiuto. Finnegan si sveglierà in preda al panico, urlando: "Basta!" e Steffy arriverà di corsa a tranquillizzarlo.

Il pensiero di Sheila tormenterà Finn

Steffy farà di tutto per far rilassare suo marito e gli offrirà un bicchiere di vino, tentando di avere con lui un po' di intimità.

Finn si lascerà andare ma appena sua moglie si allontanerà per andare in cucina, l'uomo vedrà sul tappeto il cadavere di Sheila ricoperto di sangue. L'allucinazione scomparirà al ritorno di Steffy e lui proverà a far finta di niente. Finn e sua moglie si prometteranno che non lasceranno che la morte di Sheila offuschi il loro amore, ma la realtà sarà molto più difficile del previsto.

Il medico si scuserà con sua moglie per non esserle stato abbastanza vicino nei giorni scorsi e la abbraccerà. "Possiamo farcela, Sheila non può più essere una minaccia per noi, non dobbiamo più parlare di lei"- dirà Steffy. Finn bacerà ancora sua moglie, ma proprio in quel momento vedrà riapparire Sheila che implora il suo aiuto.

Steffy si accorgerà del malessere di suo marito e capirà che sarà molto dura ritrovare l'armonia di un tempo.

Sheila vittima di Steffy o si tratta dell'ennesimo trucco?

Nelle puntate precedenti, Steffy è stata spaventata dalla presenza di Sheila in giardino e l'ha affrontata armata di coltello. La moglie di Finn ha perso il controllo e per paura di essere aggredita ha pugnalato sua suocera al cuore, uccidendola. Per i Forrester la perdita di Sheila è stata un sollievo, ma per Finn è stato traumatico vedere il corpo di sua madre senza vita. Con l'addio di Sheila si chiude un capitolo lunghissimo nella storia di Beautiful, ma secondo alcune ipotesi a morire potrebbe essere stata Sugar, la sosia della perfida signora Carter.