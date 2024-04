Betul e Sermin subiranno una dura vendetta da parte di Colak nelle prossime puntate di Terra Amara. Le anticipazioni spiegano che l'uomo fingerà di essere morto per dare a Betul l'illusione di diventare ricca grazie alla sua eredità. Sul più bello, però, Colak ricomparirà e umilierà Sermin e sua madre davanti alle personalità più importanti di Cukurova, raccontando che Betul aveva cercato di avvelenarlo per appropriarsi dei suoi beni. Le donne saranno sommerse da insulti e saranno costrette a lasciare la villa con una clamorosa sconfitta. Zuleyha si prenderà la sua rivincita salutando Betul: "Hai visto chi è la signora di Cukurova?".

Il finto funerale di Colak e la delusione di Betul

Il piano di Colak per vendicarsi degli inganni di Betul riuscirà alla perfezione. Tutto avrà inizio quando un uomo sparerà contro Colak nel centro di Cukurova, ferendolo a morte sotto gli occhi di Zuleyha e degli altri abitanti. Si tratterà soltanto di una messinscena organizzata da Colak e Zuleyha, ma nessuno sarà a conoscenza di questo segreto. Per Hasmet saranno organizzati anche dei funerali e tutto sembrerà estremamente reale. Betul esulterà di gioia perché finalmente potrà mettere le mani sulle ricche proprietà di suo marito e si recherà a dargli l'ultimo saluto fingendosi addolorata. Betul arriverà alla cerimonia in ritardo, dopo la sepoltura, e non esiterà a fare una scenata per non essere stata avvisata in tempo.

Una volta terminate le formalità, Sermin e sua figlia si trasferiranno alla villa di Colak e chiameranno l'avvocato, ansiose di conoscere la portata dell'eredità di cui potranno godere.

Il ritorno di Colak e lo spavento di Sermin e sua figlia

L'avvocato gelerà subito Betul e spegnerà gli entusiasmi quando le rivelerà che il suo matrimonio con Colak in realtà non è mai esistito per la legge.

La figlia di Sermin proporrà subito all'avvocato qualsiasi cifra pur di falsificare i documenti e fare in modo che risulti la moglie di Colak. Le sorprese per Betul non finiranno qui perché all'improvviso Colak si paleserà deridendola. La donna sarà pietrificata nel rivedere suo marito vivo e vegeto, ma lui le spiegherà subito di aver finto la sua morte per vedere dove sarebbe arrivata.

Hasmet sarà divertito dal piano perfettamente riuscito e Betul minaccerà che presto lo ucciderà con le sue mani. L'umiliazione per Sermin e sua figlia continuerà quando Colak accompagnerà le due donne fuori dalla villa, dove ad attenderle ci sarà Zuleyha accompagnata da tutta la sua famiglia e dalla gente di Cukurova. In molti urlernno insulti contro Betul quando verranno a sapere da Colak il suo tentativo di avvelenarlo. Sermin e sua figlia saranno costrette a lasciare la villa sopraffatte dalla vergogna. Prima, però, Zuleyha darà la stoccata finale a Betul: "Hai visto chi è la signora di Cukurova?".

Betul e Sermin: due personaggi tormentati dalla sete di potere

Nel corso delle stagioni di Terra amara, i personaggi di Sermin e Betul hanno tenuto praticamente sempre una condotta negativa, a differenza di molti altri personaggi.

Demir, Hunkar e Gaffur, ad esempio, sono partiti come dei personaggi negativi, ma nel corso del tempo sono riusciti a riscattarsi diventando tra i più amati dal pubblico proprio per il loro cambiamento in positivo. Betul e Sermin, invece, sono sempre state concentrare su se stesse, il loro unico obiettivo è stato quello che guadagnare denaro in modo semplice e veloce, sfruttando le debolezze altrui. La soap turca sta per volgere al termine e per Betul e Sermin non ci sarà nessun riscatto.