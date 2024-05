Nihan finirà in carcere nelle nuove puntate di Endless love (Kara sevda) come raccontano le anticipazioni turche della seconda stagione. La bella Sezin si troverà a Londra con Deniz. Un pomeriggio apparentemente tranquillo si trasformerà per lei in un incubo. Tornata dal lavoro, troverà la tata Jane distesa sul divano e priva di sensi. Capirà subito che è stata narcotizzata e tremerà quando non troverà più la figlia nel suo lettino. Non ci vorrà molto per capire che il responsabile è Emir.

Nihan vola a Istanbul per salvare sua figlia Deniz

Spaventata, Nihan proverà a chiamare Emir, che non le risponderà.

L'unica soluzione è quella di tornare immediatamente a Istanbul. Così farà. Nihan affronterà il marito, chiedendogli dove si trova sua figlia. Lui la prenderà in giro, giocando con la sua ansia. A quel punto, Sezin perderà la pazienza: ''Se oserai torcerle un solo capello ti ucciderò con le mie mani''.

Emir riderà beffardo davanti alle minacce di Nihan e non si farà di certo spaventare. Nihan, decisa a riprendersi la figlia, andrà a sporgere denuncia alla polizia. In caserma, però, commetterà un errore che le sarà fatale.

Il machiavellico ricatto di Emir

Il poliziotto al quale si rivolgerà Nihan le farà molte domande sull'accaduto. La sua reticenza nell'arrestare subito Emir la farà innervosire a tal punto di accusarlo di essere stato pagato dal marito per non prendere in carico la denuncia.

Purtroppo, tutto ciò si ritorcerà su Nihan, che finirà in carcere con l'accusa di diffamazione a pubblico ufficiale.

Ed ecco che entrerà in gioco Emir: in cambio della libertà e di poter stare di nuovo al fianco di Deniz, Nihan dovrà tornare a vivere a casa sua. Un ricatto al quale non potrà e non vorrà sottrarsi. Nonostante la situazione sia completamente a suo sfavore, Nihan non smetterà di cercare la sua pace e prometterà a se stessa di distruggere Emir una volta per tutte.

Un'impresa che si rivelerà quasi impossibile e che le causerà solo dolore e sofferenza.

Nelle puntate precedenti di Endless love: il sacrificio di Nihan

Come si è arrivati a questo punto? Sezin ha scoperto di aspettare una figlia da Kemal, ma non potendo vivere il suo amore, ha deciso di volare a Londra per partorire e trasferirsi in una nuova città con la speranza che Emir potesse lasciarla in pace.

Per un certo periodo di tempo il suo desiderio si è avverato. Nihan ha trovato un grande appartamento nel quale ha vissuto con Deniz e anche un lavoro. Dovendo stare lontana da casa per gran parte della giornata ha assunto una tata, Jane, che si è subito affezionata alla dolce Deniz. Tutto sembrava filare liscio fino al giorno in cui Nihan, rientrando a casa, non ha più trovato la sua amata figlia.