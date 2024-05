Betul sarà condannata all'ergastolo per aver ucciso Hakan e potrà vedere Sermin solo in carcere nelle ultime puntate di Terra amara. Le anticipazioni spiegano che la donna si pentirà amaramente per tutto il male commesso e in lacrime confiderà a sua madre: "L'ambizione mi faceva impazzire, sono molto dispiaciuta". Sermin sarà addolorata al pensiero di non poter più rivedere sua figlia in libertà e ripenserà al loro triste destino: sua figlia è diventata un'assassina e lei fa la netturbina e vive in una casa popolare.

Il commovente incontro tra Betul e Sermin in carcere

Per Betul arriverà il sincero pentimento per tutto il male commesso, ma sarà ormai troppo tardi per rimediare. La donna verrà arrestata dopo la sua fuga in Siria con Abdulkadir e dovrà fare i conti con l'omicidio di Hakan. Betul si troverà in custodia cautelare in attesa del processo e rivedrà Sermin da dietro le sbarre. Le due donne malediranno Fusun che ha rivelato a Zuleyha il nascondiglio di Betul permettendo il suo arresto. "Ho fatto dei grossi errori", confesserà Betul tra le lacrime, "Sono molto dispiaciuta, ci ho rovinato la vita". Sermin non potrà fare altro che piangere e ascoltare lo sfogo di Betul, disperata perché ormai non ci sarà più nessuna possibilità per la sua famiglia.

Ergastolo per Betul, Sermin piangerà per il destino della famiglia

Betul si lamenterà con Sermin perché in carcere tutti si prendono gioco di lei e difendono Zuleyha. Entrambe le donne saranno molto tristi perché non potranno più stare insieme come un tempo: "L'ambizione mi faceva impazzire", dirà tra le lacrime Betul. Al momento del processo, il giudice confermerà l'ergastolo per la giovane e la sentenza spegnerà ogni speranza.

Sermin sarà sconvolta al pensiero che sua figlia resterà in prigione per sempre e non potrà fare altro che pensare al triste destino che ha travolto la sua famiglia. La cugina di Demir ripenserà così a tutti gli errori che hanno portato Betul a diventare un'assassina e lei a svolgere il lavoro di netturbina.

Numeri da capogiro per Terra amara, bene anche Endless Love

Terra Amara continua a far esultare Mediaset con i suoi ascolti, superando i 3 milioni di telespettatori nella prima serata di venerdì 10 maggio. La rete ha pubblicato sui social i risultati eccezionali della soap turca che spesso ha sfiorato i 3 milioni e mezzo di affezionati. Le vicende di Zuleyha hanno debuttato su Canale 5 il 4 luglio del 2022 e hanno conquistato in poco tempo il cuore degli italiani. Venerdì scorso, per la prima volta anche Endless Love è stata trasmessa di sera, subito dopo Terra amara, e i risultati sono stati soddisfacenti anche in questo caso. La nuova soap in onda da pochi mesi ha raggiunto il 18.73% di share con oltre un milione e mezzo di telespettatori.