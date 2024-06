Sheila chiederà un incontro con Jack che andrà a trovarla in prigione nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni raccontano che Sheila inizierà la sua opera di manipolazione con Jack, sperando che lui possa aiutarla come avvocato difensore. Per il momento l'uomo non cederà alle lusinghe della signora Carter, ma lei sembrerà soddisfatta della loro conversazione.

Sheila rinchiusa, ma non si rassegna

Presto Sheila finirà in carcere, ma la donna non sembrerà rassegnarsi alla sua condizione. Studierà un nuovo modo per tornare in libertà e chiamerà a fargli visita Jack Finnegan, il padre del figlio.

L'uomo si recherà da Sheila con curiosità. "Cosa vuoi?", le chiederà, certo che stia già tramando qualcosa. La detenuta ricorderà i bei momenti trascorsi con Jack e lo ringrazierà di essere nella sua vita, soprattutto perché le ha regalato Finn. Sheila gli racconterà che quando era in ospedale, a causa di un attacco di cuore Finn, le ha salvato la vita: "Avrebbe potuto lasciarmi morire ma non lo ha fatto". Jack chiederà a Sheila di arrivare subito al sodo e quando lei chiederà il suo aiuto ci sarà un netto rifiuto. L'uomo chiarirà di non aver nessuna intenzione di farsi trascinare dalla follia di Sheila, ma lei non si darà per vinta e gli ricorderà che è un avvocato penalista in gamba.

La reazione di Jack è negativa, ma Sheila sembra soddisfatta

Jack capirà che Sheila lo ha chiamato per averlo come avvocato difensore, visto che è uno dei migliori degli Stati Uniti, ma lui sembrerà non essere entusiasta all'idea. La donna ricorderà al suo ex la forte passione che li legava un tempo e che allora, come adesso, sono entrambi soli.

Finnegan sarà molto riluttante, ma Sheila insisterà sul fatto che un tempo erano davvero innamorati: "Abbiamo condiviso più di una semplice notte". Jack non si lascerà coinvolgere dalle parole di Sheila e la saluterà, ma lei avrà uno strano sorriso di soddisfazione sul suo viso.

I presupposti per una futura collaborazione tra Jack e Sheila

Jack sarà la prossima pedina di Sheila? L'uomo al momento, proprio come ha detto la signora Carter, è solo. Dopo aver saputo del tradimento con Sheila di molti anni prima, Li lo ha lasciato e Finn è molto diffidente con suo padre. Tutto sembrerebbe giocare a favore di Sheila, anche perché le sue abilità manipolatorie sono notevoli. C'è anche da dire che la situazione della signora Carter è molto dura, perché le prove contro di lei per l'omicidio di Lance sono schiaccianti grazie alla confessione fatta a Bill Spencer. Un avvocato come Jack potrebbe essere l'unica speranza di Sheila per tornare in libertà.