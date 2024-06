La disperazione di Nihan caratterizzerà l'ultima puntata di Endless love. La malvagità di Emir colpirà ancora e Kemal sarà condannato a morire in un'esplosione. La ragazza non saprà cosa fare: vede il suo futuro nero e sa che non può vivere senza l'amore della sua vita, per questo in un attimo di sconforto chiederà a Kemal: "Portami insieme a te, non lasciarmi qui".

Asu scappa dalla clinica psichiatrica

Emir e Asu sono una vera associazione a delinquere, e fino alla fine del fratello collaborano per uccidere Kemal, anche se la ragazza vorrebbe fare fuori anche Nihan.

Lei a causa di tutte le sue malefatte, tra cui l'omicidio di Ozan e la morte di Tufan, viene condannata all'ergastolo, ma le sue condizioni psichiche vengono dichiarate instabili, così viene ricoverata in uno ospedale psichiatrico. Qui non perde i contatti con Emir e i due organizzeranno un piano perfetto per vendicarsi di Kemal.

Asu sedurrà un medico e riuscirà a fuggire dall'ospedale, mentre Emir rapirà Nihan e la consegnerà nelle mani della sorella, che le farà da guardia.

La trappola di Emir

Emir intanto sarà in gravi condizioni a causa di alcune ferite e verrà portato in ospedale. Raggiunto da Kemal, vorrà sapere dove abbia portato Nihan. Anche il commissario proverà a far parlare Emir, ma lui sarà chiaro: "Dirò il luogo dove si trova Nihan soltanto a Kemal".

Intanto la ragazza verrà portata da Baran in un precipizio e verrà legata con una corda a un grosso masso. Kemal riuscirà a farsi portare da Emir nel luogo in cui si trova Nihan e appena la vedrà correrà subito da lei, ma non penserà che questa possa essere l'ennesima fregatura del suo nemico. Infatti Emir ha fatto posizionare intorno a Nihan tante mine e purtroppo Kemal sarà circondato: gli basterà muovere un piede per scatenare un'esplosione.

Kemal muore insieme a Emir

Emir osserverà orgoglioso la scena da lontano e penserà che finalmente potrà liberarsi di Kemal, ma alla fine capirà di essere anche lui in trappola e di rischiare da morire. Quando chiamerà Baran per chiedergli di salvarlo, lui gli risponderà: "Mi dispiace, ma il suo è un viaggio senza ritorno".

Riuscirà però a salvare Nihan, che allerterà subito la polizia e gli artificieri per salvare Kemal, ma le notizie saranno tragiche: purtroppo non si può fare nulla.

Riusciranno a salvare Emir, ma Kemal lo fermerà con un braccio: "Questa non è la mia fine, è la tua fine".

Nihan sarà disperata all'idea di perdere Kemal: "Portami con te, non lasciarmi qui da sola". Kemal le darà un ultimo saluto, fino a quando verrà allontanata con la forza dal commissario Hakan. Quando resterà solo con Emir, Kemal muoverà un piede e farà esplodere la mina. Per loro sarà la fine.